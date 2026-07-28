La CDMX albergará la tercera edición del Gundam Summer Event 2026, organizada por Bandai Namco, donde reunirá a fans del popular anime y sus figuras coleccionables.

Si te interesa saber más del Gundam Summer Event 2026 de CDMX, a continuación te daremos todos los detalles para que te vayas preparando.

Fecha y sede del Gundam Summer Event 2026 en CDMX

El Gundam Summer Event 2026 se llevará a cabo en Frontón Bucareli (ubicado en Bucareli 118, Centro Histórico, CDMX), del 21 al 23 de agosto, de 10:00 a.m. a las 7:00 p.m.

Lo mejor de todo es que el Gundam Summer Event 2026 será de entrada gratuita.

Sin embargo, debes de tomar en cuenta que el acceso será limitado si se alcanza el aforo completo del lugar, por lo que tendrás que esperar en la fila para entrar.

Por lo que se recomienda a todos los interesados que lleguen temprano o con anticipación para poder disfrutar de las actividades que habrá durante los tres días en que se realizará.

Fuera de esto, no hay ningún otro requisito para asistir al lugar, el cual está pensado para la cada vez más grande comunidad de Gundam en la CDMX.

Gundam Summer Event 2026 (Bandai-Namco)

¿Qué habrá en el Gundam Summer Event 2026 en CDMX?

Durante el Gundam Summer Event 2026 en CDMX, los asistentes podrán encontrar figuras exclusivas de GUNPLA que solo se podrán adquirir durante ese fin de semana.

Junto con esto, el Gundam Summer Event 2026 en CDMX contará con transmisiones en vivo, regalos sorpresa, actividades competitivas, y espacios de comida y bebidas.

Además, de 10:30 a.m. a 6:30 p.m. se impartirán talleres y demostraciones de armado de modelos con cientos de kits gratuitos para modelistas experimentados y principiantes por igual.

Finalmente, habrá las ya clásicas máquinas de Gashapon con novedades como la serie Mobile Suit Gundam Still Waiting for You 4, y la colaboración de aniversario Gundam × Miku Special Project Rubber Mascot.