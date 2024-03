Tras varios meses de su anuncio, por fin se reveló oficialmente Fatal Fury: City of the Wolves, nuevo juego de la franquicia original de The King of Fighters (junto a Art of Fighting).

SNK lanzó dos trailers de Fatal Fury: City of the Wolves, uno presentando a los personajes y otro mostrando un poco de gameplay del juego, así como su nuevo sistema de combate.

Además de que se dio una ventana de estreno para el esperado juego, lo cual alegrará a todos los fans veteranos de la saga.

A continuación te daremos todos los detalles al respecto de Fatal Fury: City of the Wolves.

Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)

¿Cómo será Fatal Fury: City of the Wolves?

De acuerdo con SNK, Fatal Fury: City of the Wolves traerá de regreso todos los sistemas de combate clásicos de los juegos originales.

Los cuales serán reimaginados para Fatal Fury: City of the Wolves, cosa que será perfecta para los veteranos de la franquicia.

Además se integrará el sistema REV, del cual no se mostró mucho; pero parece ser una especie de medidor que permitirá hacer maniobras ofensivas y contraataques.

Asimismo seguirá la tradición de los juegos de pelea modernos dando dos esquemas de control; el Arcade que será el clásico de toda la saga, y Smart que simplificará los comandos y combos.

¿Qué personajes estarán en Fatal Fury: City of the Wolves?

De momento sólo se revelaron 5 personajes para Fatal Fury: City of the Wolves.

De estos 5 personajes, sólo uno es nuevo, mientras que los otros vienen de la entrega pasada del juego, lanzada hace más de 20 años.

Los personajes confirmados hasta ahora para Fatal Fury: City of the Wolves son:

Rock Howard

Terry Bogard

Hotaru Futaba

Tizoc

Preecha

Los movimientos de esta última recuerda mucho a Joe Higashi, no dudamos que haya alguna clase de relación entre estos dos.

¿Cuándo se saldrá Fatal Fury: City of the Wolves?

Al final de los tráilers se anunció la ventana de estreno para Fatal Fury: City of the Wolves; lamentablemente habrá que esperar un poco.

Fatal Fury: City of the Wolves estará disponible a inicios de 2025, probablemente en el primer trimestre del próximo año.

Algo a señalar es que no se mencionaron las plataformas a las que llegará el juego, aunque es posible que sea multiplataforma como The King of Fighters XV.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.

