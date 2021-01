SNK experimentó con diferentes personajes en 'The King of Fighters 98', incluyendo a Goku.

¿Te hubiera gustado jugar con Goku en 'The King of Fighters 98'? Sí, leíste bien, con Goku; resulta que hubo un momento en el desarrollo del juego que SNK incluyó al famoso saiyajin como parte de los guerreros que formarían parte de los personajes seleccionables.

Toyohisa Tanabe, programado de la desarrolladora, señaló en una entrevista para Polygon que en las etapas tempranas de 'The King of Fighters 98', el equipo hizo varios experimentos con distintos peleadores que no necesariamente eran parte de la franquicia, incluyendo a Goku.

Esta "edición especial" fue jugada por todos los miembros del staff; sin embargo, debido a temas de derechos y demás, nunca se produjo una versión oficial del mismo, lanzando al mercado el arcade que todo mundo conoció con la ausencia del protagonista de 'Dragon Ball'.

The King of Fighters 98 SNK

Goku ha sido rumorado en varios juegos además de 'The King of Fighters 98'

Para el momento en que salió 'The King of Fighters 98' nadie imaginaba un gran crossover, Capcom apenas iba a desarrollar su serie "VS" con Marvel y 'Smash Bros.' apenas cobraba notoriedad en el Nintendo 64. Sin embargo, en últimas fechas, Goku ha sido nombrado cada que alguien junta a personajes de distintas compañías.

Así es, el saiyajin aparece de manera recurrente entre los personajes rumorados para distintos juegos de peleas, siendo especialmente requerido en el mencionado 'Super Smash Bros.'; sin embargo, también hemos escuchado de Goku en 'Soul Calibur', 'Dead or Alive', 'Injustice' e incluso 'Mortal Kombat'.

Dragon Ball Fighterz Bandai-Namco

Lamentablemente todos han sido rumores lanzados en redes sociales por supuestos insiders de la industria o meros fans de 'Dragon Ball'; fuera de los juegos de Bandai-Namco, Kakaroto no ha aparecido en ninguna otra parte de manera oficial.

A pesar de todo lo anterior los fans han encontrado la manera de jugar como el Super Saiyajin, ya sea haciendo uso de los sistemas de creación de distintos títulos, o bien, modificando los mismos desde su mismo código.

Con información de Polygon.