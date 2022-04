SNK Corporation y Bitmap Books presentaron ‘The King of Fighters: The Ultimate Story’, el primer libro del popular juego de peleas, el cual contará toda la historia de la franquicia.

‘The King of Fighters: The Ultimate Story’ mostrará detalles de cómo se ideó el título, y su creación, desde la ya legendaria arcade de 1994, donde se reunieron por primera vez los personajes.

Por lo que reveló SNK, ‘The King of Fighters: The Ultimate Story’ ahondará en dos puntos importantes: la trama y el desarrollo de todos los juegos de cada una de las sagas.

The King of Fighters: The Ultimate Story (SNK)

Esto quiere decir que ‘The King of Fighters: The Ultimate Story’ esclarecerá algunos puntos de la historia de los personajes, además de dar datos de lo que sucedió al momento de hacer cada título.

‘The King of Fighters: The Ultimate Story’ presentará un recorrido visual de la franquicia, sin olvidar a los actores y actrices que le han dado voz a los y las peleadoras de todos los ‘KOF’.

‘The King of Fighters: The Ultimate Story’ estará disponible en todo el mundo (incluido México) en verano de 2022; además habrá una “Edición All-Star” con un estuche de cartón, cinco litografías y una postal.

La historia de ‘The King of Fighters’ es una de las más interesantes de los videojuegos

El desarrollo de cada uno de los ‘The King of Fighters’ es algo de lo más interesante que ha dado la industria de los videojuegos, pues involucra bancarrotas, ventas e incluso asociación con mexicanos.

Si bien ‘The King of Fighters’ comenzó como un proyecto único para SNK, el éxito de sus arcades de 1994 a 1997, convirtieron a la franquicia en la más importante de la desarrolladora.

Sin embargo, a pesar del éxito que tenía, la caída de las arcades a nivel mundial, y otros problemas económicos, enterraron a SNK al grado que para 2001 tuvieron que ceder ‘The King of Fighters’ a otra desarrolladora.

The King of Fighters 2002 (SNK)

En los 2000, SNK experimentó diversas turbulencias que hicieron que cambiara de nombre dos veces, recuperara y volviera a ceder el control de ‘The King of Fighters’.

Todo hasta llegar a 2022, donde SNK y ‘The King of Fighters’ han sido compradas por el gobierno de Arabia Saudita, terminando con la inversión japonesa que originó la compañía.

Se espera que The King of Fighters: The Ultimate Story’ cuente todo lo anterior con más detalle para todos los fans interesados en la franquicia.