Para los fans del cosplay, acá hay algo que les interesa. La Expo Yokai 2026 lanzó un concurso donde repartirá 80 mil pesos en premios en efectivo.

Se trata de la primera edición del Cosplay Rumble que busca premiar el talento mexicano y que se organiza en el marco de la Expo Yokai 2026, el encuentro de cosplay internacional más grande en la historia de CDMX.

Lo que debes saber del concurso de cosplay de Expo Yokai 2026

La Expo Yokai 2026 se llevará a cabo los días sábado 24 y domingo 25 de octubre.

El Cosplay Rumble se realizará durante el segundo día de actividades del evento. Los tres primeros lugares se repartirán 80 mil pesos en premios:

50 mil pesos al primer lugar

20 mil pesos al segundo lugar

10 mil pesos al tercer lugar

Además de premios especiales otorgados por los patrocinadores de la Expo Yokai 2026.

¿Eres fan del cosplay? Expo Yokai 2026 repartirá 80 mil pesos en premios (Especial)

Para evaluar a los ganadores del concurso de cosplay, el jurado tomará en cuenta la precisión, ejecución y caracterización de los personajes que elijan los competidores.

Las categorías son Individual y Mixto-Pasarela. En cuanto a las temáticas, el Cosplay Rumble inspirarse en manga, anime, comics y videojuegos.

¿Dónde es la Expo Yokai 2026?

La Expo Yokai 2026 se realizará en Expo Reforma que se ubica en Avenida Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México.

Igualmente, el evento contará con exhibición 11 esculturas yokai, experiencias inmersivas, mercancía exclusiva. Además de la participación de 12 cosplayers internacionales: