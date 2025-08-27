Hoy 27 de agosto en las efemérides culturales y populares estamos celebrando el Día del Cosplay.

Celebra a tus amigos cosplay con estas 15 frases bonitas para dedicar hoy 27 de agosto en el Día del Cosplay:

¡Nunca eres demasiado mayor para hacer cosplay! Cowbutt Crunchies Los humanos no pueden vivir sin recuerdos... Pero tampoco pueden vivir sólo de recuerdos. Michiru. Realmente tu cosplay es un reflejo de tu dedicación Además de darme la oportunidad de encontrar al amor de mi vida, el cosplay también fue el primer lugar donde hice amigos para toda la vida. El valor de ir a convenciones y disfrazarme con ellos siempre superó el drama. Yaya Han La verdad sobre el trabajo por encargo es probablemente que rara vez es tan lucrativo, fácil y divertido como te imaginas. Kamui Cosplay Sé que no puedo quererte de la forma en que tu quieres, pero yo te voy a querer de la mejor forma que sé. Inuyasha No vivas con falsedades ni miedos, porque terminarás odiándote a ti mismo. Uzumaki Naruto No pasa nada si se han lesionado, no se sienten bien emocionalmente, andan cortos de dinero o están demasiado estresados ​​para completar sus disfraces. El cosplay siempre estará ahí cuando estén listos. Cuiden sus necesidades básicas primero. Vickybunnyangel Puedes hacer cosplay de quien quieras. No tiene sentido decir una mentira que te consuele, así que te diré la verdad. Piccolo. Dragon Ball. Si no puedes hacer algo, no lo hagas. Concéntrate en lo que puedes hacer. Shiroe de Log Horizon Caer es solo otra forma de volar. Nueve de Zankyou no Terror Si la gente no sintiese tristeza, no sabría lo que es la felicidad. Onegai teacher de Kusanagi kei. Tienes que hacer lo opuesto de lo que la gente espera. ¿De qué otra manera los sorprenderías? Yuri on ice. Viktor Eres verdaderamente sorprendente, por eso todos te siguen. Angel Beats!

¿Por qué se celebra hoy 27 de agosto el Día del Cosplay?

Cada 27 de agosto se celebra el Día del Cosplay gracias a que Jennifer Alice una cosplayer estadounidense junto a la asociación juvenil sin fines de lucro DC Anime Club que impulsaron esta celebración.

Con el objetivo de celebrar y resaltar el entusiasmo por el cosplay de todos aquellos que disfrutan de reproducir a detalle los trajes y personajes de películas, cómics, videojuegos o series.