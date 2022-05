Eren y ‘Attack on Titan’ se volvieron virales de manera inesperada; no por un nuevo episodio de la serie o alguna película, sino por el lanzamiento de una figura coleccionable.

¿Qué tiene esto de especial? Bueno la figura de ‘Attack on Titan’ muestra a Eren saliendo de bañarse completamente desnudo, mostrando toda su anatomía, y eso incluye los genitales.

Así es, Eren se presenta tal cual sin ropa mostrando su pene; lo cual ha causado toda clase de reacciones en redes sociales, principalmente haciendo alusión a Mikasa y al Titán Colosal.

Memes figura de Eren desnundo (@marian_mimn)

Memes figura de Eren desnundo (@kazuwukazutora)

Memes figura de Eren desnundo (@maferclown)

Si bien es la primera vez que ‘Attack on Titan’ tiene una figura de Eren “para adultos”, en realidad esta clase de coleccionables son muy comunes, sobretodo con franquicias japonesas.

Donde se muestran a los y las protagonistas de diversas series sin ropa, mostrando los genitales sin ninguna clase de censura, o con una que en realidad deja poco a la imaginación.

En esta ocasión fue Eren y ‘Attack on Titan’ los que se sumaron a esta curiosa tendencia.

¿Dónde se puede conseguir la figura de Eren desnudo de ‘Attack on Titan’?

Si la figura de Eren de ‘Attack on Titan’ te llamó la atención (por las razones que sean), ya puedes hacer la preventa sin ningún problema.

La pieza está disponible en la tienda en línea “Boxgk”, bajo el nombre ‘Eren Jaeger Out of the Bath’, con un precio 151 dólares, que serían unos 3000 pesos al tipo de cambio actual.

No te preocupes, la tienda tiene envíos para México; eso sí, la tarifa de envió no está incluida en el precio; mencionan que está se dará a conocer hasta que la figura esté lista.

Figura de Eren (Boxgk)

También toma en cuenta que el Eren desnudo de ‘Attack on Titan’ es una de sus piezas más populares actualmente, al grado que sólo les queda 14 unidades, mismas que posiblemente se agoten.

Así que si quieres a tu Eren sin ropa en toda su “gloria”, deberás de darte prisa para apartar el tuyo, pues no hay detalles que se vayan a hacer más figuras con este diseño.

Con información de Boxgk y Twitter.