‘Attack on Titan’ es una de las series de anime más famosas del momento, a muchos les resulta extraño que no haya tenido un crossover con ‘Fortnite’ y sí con otros juegos.

Bueno, según algunos rumores y filtraciones, sólo sería cuestión de tiempo para que los personajes de ‘Attack on Titan’ lleguen a la isla de ‘Fortnite’.

La información viene de dos fuentes; Shiina, usuario de Twitter conocido por filtrar cosas de ‘Fortnite’, señala que descubrió un archivo de arte denominado “Rumble” para los próximos personajes.

La segunda fuente sería Sinx6, minero de datos, que encontró en el código de ‘Fortnite’ los nombres clave de dos nuevas skins: Athena Commando M Rumble y Athena Commando F Rumble.

Todos estos datos han sido interpretados como la llegada de Eren y Mikasa de ‘Attack on Titan’ a ‘Fortnite’, pues “Rumble” podría hacer alusión al “Retumbar” concepto clave en la serie.

Por su parte que los skins tengan el nombre clave “Commando”, indicaría su relación con la Legión de Reconocimiento de ‘Attack on Titan’, siendo este el atuendo que portarían en ‘Fortnite’.

Sin olvidar que el que se haga alusión a Athena, diosa griega, tendría un simbolismo escondido; pues los dioses griegos fueron los que se enfrentaron a los titanes en el mito.

Epic Games no ha confirmado un crossover de ‘Attack on Titan’ para ‘Fortnite’

Como suele suceder con las filtraciones, Epic Games no ha dado una posición al respecto acerca de la posible llegada de ‘Attack on Titan’ a ‘Fortnite’.

Si bien los filtradores tienen reputación de ser buenas fuentes, de momento todo se debe de tomar con pinzas, puesto que no hay nada oficial por parte de la desarrolladora.

Ahora bien, no es raro pensar que ‘Attack on Titan’ se podría unir a ‘Fortnite’ próximamente, sobretodo viendo la historia de la franquicia en otros juegos.

Titán Acorazado en Call of Duty (Activision)

‘Attack on Titan’ ya tuvo crossovers con ‘Call of Duty’ y ‘Free Fire’, algo que muchos no esperaban, sobretodo con el juego de Activision Blizzard.

Que ‘Attack on Titan’ llegue a ‘Fortnite’ luce como algo más “normal” que en los casos anteriores.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización que se haga acerca de este posible crossover entre ‘Attack on Titan’ y ‘Fortnite’.

Con información de Dot Esports.