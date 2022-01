‘Attack on Titan’ y ‘Dragon Ball Z’ fueron las series más populares de 2021, lo dio a conocer la empresa Parrot Analytics, dedicada a monitorear el interés del público por diversos contenidos en internet.

De acuerdo con sus datos, ‘Attack on Titan’ fue tanto la serie de anime, como el show en general, más popular y solicitado en 2021, superando a las producciones de Disney, Warner y Netflix.

Recordemos que a principios de 2021 se estrenó la primera parte de la cuarta temporada de ‘Attack on Titan’, misma que también marca el final de toda la historia.

Attack on Titan (Parrot Analytics+)

Por ello no es difícil imaginar que la expectativa por ‘Attack on Titan’ estaba a tope entre los fans del anime, que son más de los que muchos hubieran imaginado.

Todo esto se tradujo en millones de vistas para ‘Attack on Titan’ en 2021; el logro se magnifica al dar cuenta que la serie sólo está disponible en plataformas como Funimation y Crunchyroll en diversas partes del mundo.

Se espera que la segunda parte de la cuarta temporada de ‘Attack on Titan’ también rompa varios récords, sobretodo porque en su estreno logró tirar los servidores de las plataformas mencionadas.

‘Dragon Ball Z’ no se quedó detrás de ‘Attack on Titan’

Pero si hay alguien que sigue sorprendiendo más allá de ‘Attack on Titan’, ese es Goku con ‘Dragon Ball Z’, que también fue de los contenidos más populares en 2021.

La misma Parrot Analytics señaló que ‘Dragon Ball Z’ fue la serie longeva (o no nueva) más popular del 2021, lo que significa que aunque el show haya terminado hace casi 30 años, se mantiene relevante.

Si bien no es el anime más popular, pues ese galardón se lo lleva ‘Attack on Titan’, de todos los shows viejos que hay disponibles actualmente, ‘Dragon Ball Z’ es el favorito de la gente.

Dragon Ball Z (Parrot Analytics)

En otras palabras, ‘Dragon Ball Z’ supera en interés a consagrados como ‘The Office’, ‘Friends’ o ‘Betty La Fea’, que siempre están en los tops de sus plataformas.

Más a destacar que, al igual que ‘Attack on Titan’, ‘Dragon Ball Z’ no está disponible en un servicio de streaming global, sólo en plataformas dedicadas al anime y no en todo el mundo.

Con la llegada de la nueva película de ‘Dragon Ball Super’, es probable que el interés por ‘Dragon Ball Z’ aumente en este 2022.

Con información de Parrot Analytics.