La figura desnuda de Mikasa de ‘Attack on Titan’ ahora es quien está causando sensación tras de la Eren, por lo que ahora es la heroína quien despierta pasiones y también memes.

Luego de que ayer llegará sorpresivamente la figura desnuda de Eren de ‘Attack on Titan’ y las cual hizo sonrojar a más de uno, ahora un nuevo diseño se ha hecho viral

Por lo que para satisfacer el gusto de todos, es ahora la figura de Mikasa quien le dice que se haga a un lado a su hermano adoptivo para ser la favorita de los internautas.

Pues es que la figura desnuda de Mikasa no se queda atrás y en donde no deja nada a la imaginación entre los seguidores del anime ‘Attack on Titan’.

Figura de Mikasa de ‘Attack on Titan’ desnuda, despierta pasiones y los memes (Especial)

Mikasa de ‘Attack on Titan’ desnuda, despierta pasiones y muchos memes sugerentes

La figura desnuda de Mikasa de ‘Attack on Titan’ se ha viralizado causando en los internautas que despierten sus pasiones y con ello los memes sugerentes.

Pues es que al igual que la de Eren, la figura de Mikasa de ‘Attack on Titan’ aparece completamente desnuda, mostrando en su esplendor su curvilíneo cuerpo.

Pese a su desnudes la figura de Mikasa de ‘Attack on Titan’ cuenta con un outfit, eso sí muy sexy y sugerente que apenas deja nada a la imaginación.

Poniendo a sudar a los seguidores de ‘Attack on Titan’ quien con su ingenió han sacado a relucir sus oscuros deseos con sugerentes memes.

Otros más incluso harían sonrojar a la propia Mikasa como en el anime por todo lo que estas figuras desnudas podrían hacer juntas.

Asimismo otros más hacen uso de los chistes en doble sentido, así como de las impresiones de “santo Dios”.

Aquí algunos que han inundado las redes sociales con la llegada de la figura desnuda de Mikasa de ‘Attack on Titan’:

¿Dónde se puede conseguir la figura de Mikasa desnuda de ‘Attack on Titan’?

Si eres coleccionista, tal vez tu deseo por conseguir la figura de Mikasa desnuda de ‘Attack on Titan’ te lleva a preguntar dónde la puedes comprar.

Para desgracia de los fans, la pieza de Mikasa desnuda de ‘Attack on Titan’ no se encuentra disponible en tiendas.

Ya que tanto en Hstoys-collect y Boxgk está agotada, en este sentido se sabe que la pieza de Mikasa desnuda de ‘Attack on Titan’ tuvo un precio de 200 dólares, aproximadamente más de 4000 mil pesos al tipo de cambio actual.