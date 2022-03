‘Attack on Titan’ no terminará en la parte 2 de la temporada final del anime

El anime de ‘Attack on Titan’ no finalizará su historia en la parte 2 de la temporada final. La historia de ‘Eren’ y sus compañeros no tendrán un cierre en el anime.

El 9 de enero fue el día que comenzó a emitirse la parte 2 de la temporada final de ‘Attack on Titan’. La segunda parte de la temporada final inició con el capítulo ‘Juicio’.

‘Attack on Titan’, se puede observar a través del servicio de streaming de ‘Crunchyroll’ y ‘Funimation’.

Attack on Titan (Mappa)

El insider SPY habría confirmado que la temporada final de ‘Attack on Titan’, finalizará en el capítulo 130 del manga. Siendo así que no habría un final en el anime, sino que podría ser un OVA o una película

AoT Final Season Part 02 will end on Chapter 130 Confirmed. — SPY (@_Dominating) March 5, 2022

La infiltración de ser verdad abre a la posibilidad de que el final de ‘Attack on Titan’, finalice su historia en formato de una película. Los fanáticos consideran que el final del anime se pueda ver en la pantalla grande.

Los últimos 4 episodios que restan de la parte 2 de la temporada final de ‘Attack on Titan’ abarcarían solamente hasta el capítulo 130 del manga. De esta forma se buscaría alargar el estreno del final.

El final podría exprimirse en un formato cinematográfico al igual que la película de ‘Demon Slayer: El tren infinito’. Sin embargo, los fans tendrían que esperar otro año para ver el final de la historia de ‘Eren’.

¿Qué es Attack on Titan?

‘Attack on Titan’ es un anime basado en el manga homónimo del dibujante Hajime Isayama. La historia se desarrolla en un mundo ficticio donde la humanidad tiene qe sobrevivir ante unas criaturas que denominan ‘Titanes’.

La humanidad está al borde de la extinción debido a la aparición de los ‘Titanes’ que comen humanos. Pero los humanos logran sobrevivir gracias a que se refugian dentro de unas murallas fortificadas.

Sin embargo, un día la paz se ve interrumpida con la aparición de un ‘Titan’ de 60 metros que rompe uno de los muros y eso lleva a la humanidad a pelear nuevamente contra la amenaza y a intentar sobrevivir.

La historia se centra en ‘Eren’, quien se ve obligado a entrar a la ‘Legión de Reconocimiento’, para acabar con los todos los ‘Titanes’.

‘Attack on Titan’, cuenta actualmente con 84 episodios y continua en emisión en Japón.