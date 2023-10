A través de un video en vivo, ElMariana -25 años-, streamaer de Twitch, reveló que participará en el doblaje latino de Five Nights at Freddy’s y los usuarios ua reaccionaron.

Pese a la polémica que ocurrió con Spider-Man: Across the Spider-Verse con JuanSGuarnizo -26 años- al participar en el doblaje latino, ElMariana se unirá al cast de Five Nights at Freddy’s.

Pues cuando se anunció que la película de Spider-Man tendría varios influencers, las redes sociales y los usuarios explotaron.

Sin temor a las críticas, ElMariana estará en el doblaje latino de Five Nights at Freddy’s

ElMariana, uno de los streamers mexicanos más vistos en Twitch, ha confirmado que será parte del elenco de Five Nights at Freddy’s; aunque eso sí, reveló que su participación será de apenas unos segundos.

La noticia de ElMariana sobre su participación en el doblaje latino de Five Nights at Freddy’s ya hay quienes aseguran que volverá a pasar lo mismo que con Spider-Man.

No obstante, hay quienes ya apoyan a ElMariana tras dar a conocer que será parte del doblaje latino de Five Nights at Freddy’s, e incluso el streamer compartió su emoción.

De momento, ElMariana no reveló para qué personaje de Five Nights at Freddy’s prestará su voz, pero sus seguidores ya se encuentran bastante emocionados.

Que tal y como se refleja en redes, ElMariana no ha sufrido tantas críticas como ocurrió con JuanSGuarnizo en su momento con el doblaje latino en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

El Mariana formará parte del doblaje para la película de FNAF 🤩 pic.twitter.com/yf3fdkjMGr — ElMarianaHelp (@ElMarianaHelp) October 10, 2023

Este es el elenco de doblaje latino de Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s está a punto de estrenarse en el cine el próximo 26 de octubre del 2023, en donde ElMariana, uno de los streamers más populares en Twitch México, será parte del doblaje latino.

Pero además de ElMariana, ¿quién estará en el doblaje latino de la nueva película de Five Nights at Freddy’s?

Carlos Díaz -49 años- como Mike Schmidt (Josh Hutcherson -30 años-)

Carlos Hernández -48 años- como Wiliam Afton “Steve Raglan” (Matthew Lillard -53 años-)

Romina Marroquín Payró -41 años- como Vanessa Shelly (Elizabeth Lail -31 años-)

Paula Espinosa -edad desconocida- como Abby Schmidt (-8 años-)

Luzza Rodríguez -edad desconocida- como Maxine “Max” (-27 años-)

*el doblaje de elmariana sera una mierda*



el fokin doblaje: https://t.co/aUmB4vSp5f pic.twitter.com/xHvGccSeFC — Dangerrᵎ (@DangerrFX) October 10, 2023

ElMariana participará en el doblaje latino de Five Nights at Freddy’s (Especial)

