Spider-Man: Across the Spider-Verse está a unas horas de vivir su estreno en cines de México; pero la polémica por su doblaje se mantiene y JuanSGuarnizo lo sabe.

En un nuevo directo de Twitch, JuanSGuarnizo habló un poco más de lo sucedido tras revelarse que él sería parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Menciona que cuando estalló la polémica se comunicó con la gente de Sony, para ver qué iba a pasar; ellos le dijeron que no había problema, pues no es la primera vez que la gente se enoja por el doblaje.

Sin embargo, sí reconoce que no pudo prepararse para el trabajo, pues lo llamaron de un día para otro, por lo que llegó al estudio sin siquiera haber prácticado.

Lo que denota que Sony hizo todo lo relacionado al doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse con prisa, como si esta idea de los influencers se les hubiera ocurrido de repente.

Juan Sebastián Guarnizo, pareja de Arigameplays (@juansguarnizo / Instagram)

JuanSGuarnizo menciona que es posible que ya no haga doblaje tras Spider-Man: Across the Spider-Verse

En su directo de Twitch, JuanSGuarnizo también menciona que probablemente ya no haga doblaje luego de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Esto por dos razones, la primera es que le ofrezcan una película que le interese como Spider-Man: Across the Spider-Verse, pues no quieres ser el “cajero 4″ en una película de Disney.

La segunda razón que señala JuanSGuarnizo es que podría haber empresas que ya no quieran arriesgarse a contactarlo para este tipo de campañas.

Esto para evitar que la marca y su producto se vean afectados por la polémica alrededor de gente ajena al doblaje.

Fans le siguen reclamando a JuanSGuarnizo por participar en Spider-Man: Across the Spider-Verse

A pesar de que el tono de JuanSGuarnizo en este nuevo directo de Twitch es más conciliador que sus respuestas iniciales, la gente le sigue reclamando por Spider-Man: Across the Spider-Verse.

En lo comentarios al video de JuanSGuarnizo hay mucha gente señalando que el tener tantos influencers en Spider-Man: Across the Spider-Verse fue una mala idea.

Mencionan que “los que quieran entrar al mundo del doblaje deberían tomar unas clases” o “Que venga un influencer privilegiado a hacer el trabajo gratis no ayuda”.

Igual hubo quien entiende la oportunidad que se le presentó al streamer; pero que se debería de dar cuenta esta le hubiera servido a una gente que acaba de empezar en el doblaje.