El Mariana le anda dando con todo al gym y como ya se anda poniendo mamado, sus seguidoras están marcando territorio, porque Karely Ruiz anda sobres.

El streamer ‘El Mariana’ -de 25 años de edad- compartió, muy orgulloso, el progreso que ha tenido en el gimnasio, pues el músculo ya le está creciendo y ya se ve cambios en el cuerpo.

Ante ello, sus seguidores han detectado que Karely Ruiz -de 22 años de edad- anda sobre de El Mariana y estas acciones, ya borraron la sonrisa en varias.

El Mariana no solo le está metiendo con todo al stream para subir sus números en Twitch, sino que también anda en busca de sentirse saludable y anda jalando bastante en el gym.

A través de un post en Instagram, con unas fotografías gratuitas que le hace su amigo, El Mariana reconoció que ya ve cambios en su cuerpo y bueno, Karely Ruiz también ya lo notó.

Con cuatro fotografías, el streamer compartió la evolución de sus músculos en pierna, brazo, espalda y abdomen.

Explicó que se está sintiendo sano y eso lo llena de emoción, aunque con un progreso “lento pero seguro”.

“Lento pero seguro, me siento sano y no sabes la satisfacción que me da eso. Estoy seguro que pronto seré el muñeco inflable que siempre quise”.

El Mariana, streamer.