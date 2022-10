Super Mario Bros. es sin duda el tema geek del momento, el primer tráiler de su película no ha dejado a nadie indiferente; sobretodo por los actores de voz en inglés.

El tráiler ya nos mostró un poco del Mario de Chris Pratt, el Toad de Keegan-Michael Key y el genial Bowser de Jack Black; sin embargo, no serán las únicas estrellas de Hollywood en la película.

Apenas si pudimos escuchar a un cuarto de los actores de voz que estará en Super Mario Bros.; es por ello que aquí te presentamos a cada uno, por si planeas ir a ver la película en su idioma original.

Película de Mario Bros. (Nintendo )

Chris Pratt como Mario Anya Taylor-Joy como La Princesa Peach Charlie Day como Luigi Jack Black como Bowser Keegan-Michael Key como Toad Seth Rogen como Donkey Kong Fred Armisen como Cranky Kong Sebastian Maniscalco como Foreman Spike Kevin Michael Richardson como Kamek Khary Payton como el Rey Pingüino Charles Martinet en un rol desconocido

¿Quién es Chris Pratt?

Chris Pratt es un actor y productor de Estados Unidos que comenzó su carrera en el año 2000; teniendo papeles pequeños en películas y series de mediana y baja cartelera.

Sin embargo, saltó a la fama gracias a su participación en Guardianes de la Galaxia como Peter Quill/Star-Lord, comenzando a destacar principalmente como actor cómico y de acción.

Previo a Super Mario Bros., también participó en la trilogía de Jurassic World como Owen Grady; además de hacer la voz de Barley en Unidos de Pixar.

Chris Pratt en la película: Jurassic World Dominion (Universal Pictures / YouTube)

¿Quién es Anya Taylor-Joy?

Anya Taylor-Joy es una actriz de Estados Unidos con ascendencia argentina, española, inglesa y escocesa; quien comenzará su carrera hace relativamente poco, en 2014.

Sin embargo, saltó rápidamente a la fama por su papel en la cinta de terror La Bruja y en el thriller Fragmentado de M. Night Shyamalan; que le valió el reconocimiento del público y la crítica.

Su talento quedó más que reafirmado por su protagónico en Gambito de Dama de Netflix y en la película The Northman. Ahora cambiará el drama y suspenso por los coloridos mundos de Super Mario Bros.

Anya Taylor-Joy (Reuters / Image Press Agency via Reuters C)

¿Quién es Charlie Day?

Charlie Day es un productor y actor de Estados Unidos, el cual se ha destacado por sus proyectos en comedia y fantasía, siendo conocido su papel como Newt Geiszler en Pacific Rim.

Además de esto ha estado en películas como Horrible Bosses, The Lego Movie y Monsters University.

Recientemente Charlie Day se ha destacado por ser el creador de la serie Mythic Quest en colaboración con Ubisoft y Apple TV+.

Charlie Day (Warner Bros.)

¿Quién es Jack Black?

Jack Black es un actor de comedia de Estados Unidos, quien ha tenido una carrera bastante exitosa desde hace más de 20 años; siendo su papel más reconocido el de Dewey Finn en Escuela de Rock.

También lo hemos visto en las nuevas versiones de Jumanji, King Kong de Peter Jackson, Nacho Libre, Kung-Fun Panda como Po y Los Muppets, entre muchas otras cosas.

Jack Black es un geek confeso y fan del heavy metal, tiene su propia banda llamada Tenacius D, además de que protagonizó el juego Brutal Legend para PS3 y Xbox 360.

Jack Black (Sony)

¿Quién es Keegan-Michael Key?

Keegan-Michael Key es otro cómico de Estados Unidos, quien se hizo famoso gracias a protagonizar varios sketches de Comedy Central, además de estar en MAD TV y Playing House.

Posteriormente cambió un poco de aires para aparecer en el drama Fargo. Asimismo estuvo presente en películas como Tomorrowland y Pitch Perfect 2.

Además de hacer la voz de Toad en Super Mario Bros., Keegan-Michale Key interpretó al Honrado Juan en el remake de Pinocho.

Keegan Michael Key (Universal)

¿Quién es Seth Rogen?

Seth Rogen es un cómico de Canadá, quien llegó a la fama gracias a la película Knocked Up, aunque previo a esto se le pudo ver en el filme de culto Donnie Darko.

Asimismo ha sido productor de varios proyectos, como es el caso de Superbad, que es un filme semi-bográfico de algo que le pasó durante su adolescencia. Sin olvidar la polémica The Interview.

Seth Rogen también ha hecho varias voces antes de Super Mario Bros., siendo conocido por estar en Kung-Fu Panda, Horton, El Rey León y Monstruos contra Aliens.

Seth Rogen (Universal)

¿Quién es Fred Armisen?

Fred Armisen en un actor y músico de Estados Unidos, conocido por ser un recurrente en Saturday Night Live.

No obstante, también cuenta con una extensa carrera en películas de comedia como Anchorman, El Dictador, Zoolander, Los Pitufos y Se Dice de Mi.

Curiosamente, es la voz actual de Speedy Gonzalez en Estados Unidos; aunque no se sabe si mantendrá el puesto tras la polémica con el personaje por el estreno de Space Jam 2.

Fred Armisen (Universal)

¿Quién es Sebastian Maniscalco?

Sebastian Maniscalco es un actor de Estados Unidos, quien ha tenido una carrera bastante discreta, aunque llena de películas importantes.

Estuvo en Green Book de 2018 y en El Irlandés de 2019, esta última producida por Netflix y dirigida por Martin Scorsese.

Sebastian Maniscalco ha desarrollador la mayoría de su carrera en programas de variedades, contando con apariciones en los shows de Jimmy Fallon, Jay Leno y Saturday Night Live.

Sebastian Maniscalco (Netflix)

¿Quién es Kevin Michael Richardson?

Kevin Michael Richardson es de los pocos actores de voz de carrera que estarán en Super Mario Bros.; es conocido por interpretar villanos o personajes grandes debido a su fuerte tono de voz.

Lo hemos escuchado en Mortal Kombat como Goro, Halo 2 como Tartarus y en la serie animada de The Batman como el Joker.

No obstante, ha demostrado tener un amplio rango de actuación, pues en estos momentos es la voz oficial de Pablo Mármol en todos los proyectos de Los Picapiedra.

Kevin Michael Richardson (IMDb)

¿Quién es Khary Payton?

Khary Payton es otro de los actores voz elegidos para Super Mario Bros.; quien es conocido por ser Cyborg en las series de Teen Titans y Teen Titans Go!.

Además de tener participaciones en los juegos de Dead or Alive, Batman: Arkham Knight y Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Sin embargo, recientemente ha dado el salto al live-action, interpretando al Rey Ezekiel en The Walking Dead desde la Temporada 7.

Khary Payton (AMC)

¿Quién es Charles Martinet?

Charles Martinet no necesita presentación para los fans de Super Mario Bros., pues él es la voz oficial de Mario, Luigi, Wario y muchos otros en los juegos de Nintendo.

Charles Martinet ha hecho a Mario desde 1994, siendo parte del modelo de Motion Capture de los gestos del personaje para lo que posteriormente sería Super Mario 64.

Si bien ha tenido papeles en series y películas live-action, estos han sido de apenas una aparición y en obras de mediana a baja relevancia.