Si no te bastaba con House of the Dragon, muy pronto llegará un nuevo spin-off de Game of Thrones.

No nos referimos al show de Aegon Targaryen “El Conquistador” que se aprobó recientemente, sino a una historia más cercana al inicio de Game of Thrones.

Durante la reciente llamada con los inversores, Warner Bros. Discovery dio a conocer los planes para la franquicia, señalando que una nueva serie ya está casi lista para ser estrenada.

El propio David Zaslav de 64 años, CEO de Warner Bros. Discovery, confirmo lo anterior durante este reporte ante los inversores de la compañía.

Juego de Tronos (HBO)

¿Cuál será y cuándo se estrena la nueva serie de Game of Thrones?

La nueva serie de Game of Thrones que estrenará Warner Bros. Discovery será “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

Esta serie se encuentra en pre producción de la mano de George R. R. Martin de 75 años, según lo comentado por David Zaslav.

Además dio una fecha de estreno, señalando que se estrenará a finales de 2025, es decir en año y medio apróximadamente.

Esto ha sorprendido a propios y extraños, pues de momento no hay detalles del elenco del show, lo que también significa que no han iniciado las filmaciones del proyecto.

En ese sentido, es probable que en los próximos meses tengamos más detalles de “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

La apuesta es que durante la emisión de la segunda temporada House of the Dragon se haga alguna actualización al respecto.

Nueva serie de Game of Thrones (Warner Bros. Discovery)

¿De qué tratará la nueva serie de Game of Thrones?

“A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, la nueva serie de Game of Thrones, se basará el el libro “El Caballero de los Siete Reinos” de George R. R. Martin.

Este libro cuenta las aventuras de Duncan y Egg, un caballero errante y su escudero, quien resulta ser Aegon Targaryen V, hijo de Maekar Targaryen, Rey de Westeros.

Ambos se ven envueltos en toda clase de trabajos y pequeños conflictos mientras viajan por todo Westeros.

Muchas de sus batallas y misiones, por minúsculas que parezcan, tienen repercusión en el destino de los Siete Reinos.

Esta historia se ubica apenas 100 años antes del inicio de Game of Thrones, siendo el antecedente inmediato a lo que será la Rebelión de Robert Baratheon.

Game of Thrones (HBO)

Con información de The Hollywood Reporter.