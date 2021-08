Evangelion’: ¿Dónde y en que orden verla?

La película de ‘Evangelion’ al fin ha llegado a la plataforma de streaming de Amazon Prime, y es por eso que te decimos en qué orden ver la serie.

‘Evangelion’ es uno de los animes más populares de Japón estrenados en 1995 , tanto que casi se ha convertido en una serie de culto.

Sin embargo, la serie cuenta con varias temporadas y spin-offs y, para poder entender mejor la película de ‘Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time’, aquí está el orden cronológico para verla.

Para entender la película de ‘Evangelion’, primero hay que ver la serie en Netflix

Primero que nada hay que ver la serie ‘Neon Genesis Evangelion’ que consta de 26 episodios con 23 minutos de duración cada uno, mismos que se encuentran en Netflix.

En segundo lugar habrá que ponerse al día con ‘Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth’ películas que nacieron tras las críticas de su episodio final para tratar de darles un cierre digno.

La primera de ellas es ‘Neon Genesis Evangelion: Death’, con una duración de 70 minutos que repasa los capítulos del 21 al 24.

Las historias de ‘Evangelion’ abarcan gran parte de la serie con un final diferente

Esta película tuvo varias reediciones pero, finalmente la mas completa se llamó ‘Evangelion: Death(true)2′, misma que está en Netflix.

La tercera cinta para entender el dilema en torno a ‘Evangelion’ es ‘Evangelion: Rebirth’ que dura aproximadamente 27 minutos y abarca los episodios 25 y 26.

Esta cinta fue estrenada en 1997 y fue todo un éxito en Japón aunque, finalmente la volvieron a reeditar y reinterpretar.

Es así como nació la película de ‘The End of Evangelion’ -también en Netflix- con duración de hora y media, abarcando toda la historia pero con un final más oscuro.

‘Evangelion: Death(true)2′ y ‘The End of Evangelion’ también tienen una versión integral juntas llamada ‘Revival of Evangelion’ pero no está en Netflix.

El Remake de ‘Evangelion’

En 2007, ‘Evangelion’ tuvo una ampliación en su historia con ‘Rebuild of Evangelion’ que consta de una tetralogía de películas de Hideaki Anno, autor original.

Y aunque empezaron como un remake del ‘Evangelion’ original, al final se consideró un completo reboot del anime.

La primera sigue los seis primeros episodios de la historia de la serie de ‘Evangelion’ y la segunda cambia y presenta nuevos personajes, acontecimientos y situaciones.

La tercera película de ‘Evangelion’ se estrenó en 2012 y la cuarta, ‘Evangelion: 3.0+1.0’ fue la mas reciente estrenada en Japón en enero del 2021.

Este 13 de agosto, la película más reciente de ‘Evangelion’ llegará a la plataforma de Amazon Prime.

Aunque cabe recordar que hay una serie llamada ‘Rebuild of Evangelion’, misma que no está en Netflix y es bastante difícil de conseguir, es decir que el orden quedaría:

‘Neon Genesis Evangelion’ en Netflix

‘Evangelion: Death(true)2′ en Netflix

‘The End of Evangelion’ en Netflix

‘Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone’ en Amazon Prime

‘Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance’ en Amazon Prime

‘Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo’ en Amazon Prime

‘Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time’ en Amazon Prime