Digimon Story: Time Stranger marca el regreso de esta franquicia al mundo de los videojuegos, algo que muchos fans esperaban desde hace un tiempo.

Lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho para jugar Digimon Story: Time Stranger, además de que muy pronto tendremos un demo.

¿Cuándo saldrá Digimon Story: Time Stranger?

Digimon Story: Time Stranger estará disponible en consolas y PC el próximo 2 de octubre de 2025; siendo un RPG por turnos tradicional, aunque con algunos agregados interesantes.

Entre otras cosas, Digimon Story: Time Stranger se ha destacado por tener una historia más elaborada que otros títulos de la franquicia, además de incluir la crianza de personajes.

Digimon Story: Time Stranger (Bandai-Namco)

Quienes han podido ver el juego en su etapa previa, señalan que este sistema es de los mejores que han visto, no solo en la franquicia, sino en general.

Asimismo, Bandai-Namco ha destacado que el gameplay es uno de los más elaborados hasta la fecha, dejando satisfechos a fans de Digimon y de los RPG en general.

Digimon Story: Time Stranger llegará a PS5, Xbox Series S/X y PC (a través de Steam).

Digimon Story: Time Stranger (Bandai-Namco)

Digimon Story: Time Stranger tendrá un demo antes de su lanzamiento en octubre

Bandai-Namco dio a conocer que Digimon Story: Time Stranger tendrá un demo jugable para consolas y PC, antes del lanzamiento del juego en octubre.

Este demo de Digimon Story: Time Stranger llegará a PC el 10 de septiembre, mientras que en consolas hará lo propio el 11 del mismo mes.

No se sabe muy bien la extensión de este demo ni si el progreso se guardará para la versión completa de la obra, aunque es posible que no sea el caso.

Hay que señalar que dicho demo en PC será liberado por regiones, eso quiere decir que no estará disponible al mismo tiempo en todo el mundo.

Si quieres jugar esta prueba, pero no la encuentras disponible, te recomendamos revisar de manera constante la tienda de Steam a lo largo del día.