Nintendo Switch Pro podría ser una realidad según una nueva filtración, la cual vendría tras un ataque a NVIDIA que extrajo datos importantes de proyectos de la compañía.

Entre la información robada, existen unos archivos que indicarían la existencia o desarrollo del muy solicitado Nintendo Switch Pro, del que se viene hablando desde 2020.

De acuerdo con la filtración, NVIDIA estaba trabajando en algo conocido como “NVN2″, que se ha interpretado como un seguimiento al proyecto “NVN” de la compañía que involucraba al primer Nintendo Switch.

Por ende, muchos fans señalan que esta sería la prueba de que NVIDIA y Nintendo están preparando un Switch Pro, o por lo menos, un proyecto relacionado a una consola.

Junto con esto, se encontró una referencia a “NVNDLSS”, que indicaría que esta hipotética consola estaría optimizada para usar tecnología de NVIDIA, tal y como supuestamente lo hará el Nintendo Switch Pro.

Hay que mencionar que toda esta información está descontextualizada y debe de ser tomada como un rumor, ni NVIDIA ni Nintendo han hablando públicamente de un Switch Pro en sus proyectos futuros.

¿Tendremos pronto un Nintendo Switch Pro?

Aunque el Nintendo Switch Pro se rumora desde hace ya un par de años, es momento en que no se sabe nada real sobre la consola, al grado que el día de su supuesta revelación se dio a conocer el Switch OLED.

Tras todos estos rumores, Nintendo señaló que no hay planes para un Switch Pro en el futuro cercano, por lo que la gente no debía de fiarse de lo que se publicaran en medios si no venía de ellos.

La razón de que no tengamos un Nintendo Switch Pro aún se debería a que las versiones normales, Lite y OLED de la consola se siguen vendiendo muy bien.

Nintendo Switch OLED (Nintendo)

Nintendo no vería el caso de sacar una nueva revisión del Switch, tomando en cuenta que en realidad no han visto una disminución en su demanda.

Asimismo los problemas con los chips también podría ser una razón para evitar el desarrollo de un Nintendo Switch Pro, pues actualmente no hay muchos componentes tecnológicos.

Desarrollar un Nintendo Switch Pro implicaría meterse en los mismo problemas que actualmente tienen Sony con PS5 y Microsoft con Xbox Series X, donde la escasez ha imperado.

Con información de Nintendo Everything.