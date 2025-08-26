¿Cuándo se estrena Gears of War Reloaded? Precio, especificaciones y parche día 1

El popular videojuego Gears of War Reloaded está por estrenar su esperada remasterización.
Por lo que te traemos los detalles de fecha, precio, especificaciones y parche día 1 para el estreno de Gears of War Reloaded.
Fecha de estreno, precio, especificaciones para Gears of War Reloaded
La remasterización del videojuego Gears of War Reloaded está ya a la vuelta, pues fecha de estreno, precio, especificaciones son las siguientes para que lo tomes en cuenta:
- Fecha: 26 de agosto 2025
- Hora: 9:00 de la mañana, hora de la Ciudad de México
- Precio: 39.99 dólares - 746.50 peso al tipo de cambio actual- para la versión digital
- Disponibilidad en en todas las plataformas de nueva generación y PC:
- Xbox Series X|S
- Xbox PC
- Xbox Cloud Gaming
- PlayStation 5
- Steam
- Game Pass: Xbox Game Pass Ultimate y PC Game
- Actualización gratuita: Para la versión digital de Gears of War: Ultimate Edition
Esto es lo que incluye el parche día 1 de Gears Of War: Reloaded
Con la llegada de la remasterización del videojuego Gears Of War: Reloaded debes tomar en cuenta que para jugarlo es necesario contar con el parche día 1.
Ya que el parche día 1 para Gears Of War: Reloaded incluye importantes mejoras de estabilidad, optimizaciones para jugar en PC y portátiles, y soluciona problemas de fluidez y jugabilidad.
Parche día 1 para Gears Of War: Reloaded que tiene como objetivo de garantizar un inicio lo más fluido posible para la comunidad de jugadores.
Con ello, el parche día 1 para Gears Of War: Reloaded precisa que su funciones serán:
- Múltiples correcciones de fallos y mejoras incrementales de rendimiento en plataformas de PC y consola
- Se resolvieron numerosos errores de juego, interfaz de usuario y localización, desde peculiaridades de entrada del controlador hasta texto incorrecto en el juego, para una experiencia más fluida.
- Los ajustes menores de las características, como la conmutación mejorada del soporte del dispositivo de mano (modo de ratón y teclado) y el comportamiento de la configuración refinado mejoran la usabilidad general.
- Consolas: El juego ahora maneja correctamente los casos en los que el ahorro de energía global en el juego está deshabilitado, pero ciertos modos (campaña/versus) intentaron usar funciones de ahorro de energía.
- Consolas: Corrección para la textura de fuego y la animación no se muestra correctamente en la Campaña.
- PC: Se ha corregido un problema persistente de baja velocidad de fotogramas al conectar un controlador DualSense a un PC.
- Portátil: Se han corregido los problemas de entrada del ratón en ciertos ordenadores portátiles - la sensibilidad del ratón en los dispositivos portátiles se ha corregido para responder de manera consistente.