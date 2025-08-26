¿Cuándo se estrena Gears of War Reloaded? Precio, especificaciones y parche día 1

El popular videojuego Gears of War Reloaded está por estrenar su esperada remasterización.

Por lo que te traemos los detalles de fecha, precio, especificaciones y parche día 1 para el estreno de Gears of War Reloaded.

Fecha de estreno, precio, especificaciones para Gears of War Reloaded

La remasterización del videojuego Gears of War Reloaded está ya a la vuelta, pues fecha de estreno, precio, especificaciones son las siguientes para que lo tomes en cuenta:

  • Fecha: 26 de agosto 2025
  • Hora: 9:00 de la mañana, hora de la Ciudad de México
  • Precio: 39.99 dólares - 746.50 peso al tipo de cambio actual- para la versión digital
  • Disponibilidad en en todas las plataformas de nueva generación y PC:
  1. Xbox Series X|S
  2. Xbox PC
  3. Xbox Cloud Gaming
  4. PlayStation 5
  5. Steam
  • Game Pass: Xbox Game Pass Ultimate y PC Game
  • Actualización gratuita: Para la versión digital de Gears of War: Ultimate Edition

Esto es lo que incluye el parche día 1 de Gears Of War: Reloaded

Con la llegada de la remasterización del videojuego Gears Of War: Reloaded debes tomar en cuenta que para jugarlo es necesario contar con el parche día 1.

Ya que el parche día 1 para Gears Of War: Reloaded incluye importantes mejoras de estabilidad, optimizaciones para jugar en PC y portátiles, y soluciona problemas de fluidez y jugabilidad.

Parche día 1 para Gears Of War: Reloaded que tiene como objetivo de garantizar un inicio lo más fluido posible para la comunidad de jugadores.

Con ello, el parche día 1 para Gears Of War: Reloaded precisa que su funciones serán:

  • Múltiples correcciones de fallos y mejoras incrementales de rendimiento en plataformas de PC y consola
  • Se resolvieron numerosos errores de juego, interfaz de usuario y localización, desde peculiaridades de entrada del controlador hasta texto incorrecto en el juego, para una experiencia más fluida.
  • Los ajustes menores de las características, como la conmutación mejorada del soporte del dispositivo de mano (modo de ratón y teclado) y el comportamiento de la configuración refinado mejoran la usabilidad general.
  • Consolas: El juego ahora maneja correctamente los casos en los que el ahorro de energía global en el juego está deshabilitado, pero ciertos modos (campaña/versus) intentaron usar funciones de ahorro de energía.
  • Consolas: Corrección para la textura de fuego y la animación no se muestra correctamente en la Campaña.
  • PC: Se ha corregido un problema persistente de baja velocidad de fotogramas al conectar un controlador DualSense a un PC.
  • Portátil: Se han corregido los problemas de entrada del ratón en ciertos ordenadores portátiles - la sensibilidad del ratón en los dispositivos portátiles se ha corregido para responder de manera consistente.
¿Cuándo se estrena Gears of War Reloaded? Precio, especificaciones y parche día 1
¿Cuándo se estrena Gears of War Reloaded? Precio, especificaciones y parche día 1 ( Gears of War Reloaded)