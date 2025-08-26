¿Cuándo se estrena Gears of War Reloaded? Precio, especificaciones y parche día 1

El popular videojuego Gears of War Reloaded está por estrenar su esperada remasterización.

Por lo que te traemos los detalles de fecha, precio, especificaciones y parche día 1 para el estreno de Gears of War Reloaded.

Fecha de estreno, precio, especificaciones para Gears of War Reloaded

La remasterización del videojuego Gears of War Reloaded está ya a la vuelta, pues fecha de estreno, precio, especificaciones son las siguientes para que lo tomes en cuenta:

Fecha: 26 de agosto 2025

Hora: 9:00 de la mañana, hora de la Ciudad de México

Precio: 39.99 dólares - 746.50 peso al tipo de cambio actual- para la versión digital

Disponibilidad en en todas las plataformas de nueva generación y PC:

Xbox Series X|S Xbox PC Xbox Cloud Gaming PlayStation 5 Steam

Game Pass: Xbox Game Pass Ultimate y PC Game

Actualización gratuita: Para la versión digital de Gears of War: Ultimate Edition

Listen up, soldiers. Gears of War: Reloaded drops August 26!



Check out the exact launch time for your area: pic.twitter.com/kw4fWa3U38 — Xbox (@Xbox) August 25, 2025

Esto es lo que incluye el parche día 1 de Gears Of War: Reloaded

Con la llegada de la remasterización del videojuego Gears Of War: Reloaded debes tomar en cuenta que para jugarlo es necesario contar con el parche día 1.

Ya que el parche día 1 para Gears Of War: Reloaded incluye importantes mejoras de estabilidad, optimizaciones para jugar en PC y portátiles, y soluciona problemas de fluidez y jugabilidad.

Parche día 1 para Gears Of War: Reloaded que tiene como objetivo de garantizar un inicio lo más fluido posible para la comunidad de jugadores.

Con ello, el parche día 1 para Gears Of War: Reloaded precisa que su funciones serán:

Múltiples correcciones de fallos y mejoras incrementales de rendimiento en plataformas de PC y consola

Se resolvieron numerosos errores de juego, interfaz de usuario y localización, desde peculiaridades de entrada del controlador hasta texto incorrecto en el juego, para una experiencia más fluida.

Los ajustes menores de las características, como la conmutación mejorada del soporte del dispositivo de mano (modo de ratón y teclado) y el comportamiento de la configuración refinado mejoran la usabilidad general.

Consolas: El juego ahora maneja correctamente los casos en los que el ahorro de energía global en el juego está deshabilitado, pero ciertos modos (campaña/versus) intentaron usar funciones de ahorro de energía.

Consolas: Corrección para la textura de fuego y la animación no se muestra correctamente en la Campaña.

PC: Se ha corregido un problema persistente de baja velocidad de fotogramas al conectar un controlador DualSense a un PC.

Portátil: Se han corregido los problemas de entrada del ratón en ciertos ordenadores portátiles - la sensibilidad del ratón en los dispositivos portátiles se ha corregido para responder de manera consistente.