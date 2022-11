Netflix dio el anuncio geek del día al dar a conocer su alianza con The Coalition para una película live-action de Gears of War, juego de Xbox, la cual vendría seguida de contenido relacionado.

De momento no se sabe mucho de cómo será la película live-action de Gears of War, al parecer Netflix hizo el anuncio apenas se cerró el acuerdo con The Coalition.

No obstante, es posible que la película ponga el antecedente para todo lo que vendrá después; podríamos ver el Día de la Emergencia o momentos antes de esto.

Por obvias razones aún no se tiene el elenco oficial ni una fecha posible de lanzamiento, podríamos ver la película de Gears of War dentro de unos dos o tres años si no hay complicaciones.

Gears of War Netflix (Netflix)

Netflix también prepara una serie animada de Gears of War

Como parte del contenido relacionado de Gears of War, Netflix anunció que después de la película live-action, habrá una serie animada para adultos que servirá de secuela.

Esto suma a la idea de que el filme live-action podría ser una secuela de Gears of War, mientras que la serie animada ya abordaría los eventos de los juegos de Xbox.

Además de que, dependiendo el éxito de estos dos proyectos, tendríamos más historias derivadas; spin-offs centrados en los personajes, mostrando otra parte del conflicto contra los Locust.

El punto de Netflix y The Coalition sería expandir lo más posible el universo de Gears of War, llevándolo a la mayor cantidad de personas posible fuera de la comunidad de Xbox.

Gears of War (Microsoft)

No es la primera vez que se trata de hacer algo con Gears of War

Como sucediera con Halo (curiosamente también una franquicia de Xbox), Gears of War también trató de llegar al mundo del cine hace ya varios años.

En 2007, New Line Cinema (y por extensión, Warner Bros.) le compraron la licencia de derechos de Gears of War todavía a Epic Games, con la intención de hacer una película.

Sin embargo, el proyecto no avanzó y en ese mismo año cayó en manos de Legendary Pictures, quienes tampoco pudieron hacer nada con Gears of War.

Casi 10 años después, se volvió a hablar de la película de Gears of War, ahora bajo el mando de Universal Pictures; pero de igual manera el proyecto murió con el paso del tiempo.

En 2019, Rod Fergusson, responsable de la franquicia, destacó que aún había planes para la película; se cree que en ese momento estaba en conversaciones con Netflix y otros estudios.

Con información de Netflix.