La saga de Gears of War tiene al fin guionista y no cualquiera, pues el encargado de escribir la adaptación para Netflix será la mente detrás de Dune y Doctor Strange.

En exclusiva, la revista Variety ha revelado al fin el nombre del encargado de escribir la película live-action en Netflix de Gears of War.

Por lo que tras el anunció de la película en Netflix en noviembre 2022, al fin se saben nuevos detalles de la cinta que adaptara a Gears of War, el famosos videojuego de The Coalition.

Gears of War (Microsoft)

Jon Spaihts, guionista de Dune y Doctor Strange escribirá Gears of War para Netflix

Jon Spaihts -de 53 años de edad- reconocido guionista de Dune y Doctor Strange será el encargado de escribir Gears of War para Netflix.

A lo que The Coalition, la compañía encargada del desarrollo de Gears of War se dijo más que feliz de poder “asociarnos con Jon y el equipo de Netflix para dar vida a Gears of War”.

Por lo que, el trabajo de Jon Spaihts fue resaltado, asegurando que es “un maestro narrador con talento para crear universos épicos de ciencia ficción y que realmente ama Gears of War.”

Gears of War de Netflix será escrita por guionista detrás de Dune y Doctor Strange (Netflix)

Pues recordemos que el trabajo de Jon Spaihts ha sido bien recibido, pues tan solo el guión en Doctor Strange fue aplaudido por la crítica y los fan del Marvel.

Mientras que de lo más destacado de Jon Spaihts se encuentra su nominación al Oscar al Mejor Guión adaptado junto al director Denis Villeneuve y Eric Roth por Dune.

Además de que Jon Spaihts, también ha sido el encargado de escribir el guión para Dune 2, cinta que está por comenzar su rodaje.

Gears of War 4 (Microsoft)

¿Qué más se sabe de Gears of War de Netflix escrita por Jon Spaihts?

Hasta el momento los detalles de la película de Gears of War de Netflix que será escrita por Jon Spaihts son muy pocos.

Pues hasta, la propia plataforma de streaming Netflix ha dicho que por el momento no soltará nada más sobre la producción de Gears of War.

Por lo que no hay información sobre el reparto de actores, fecha de lanzamiento ni sobre qué tanto abarca su narrativa.

Sin embargo, el anuncio de Jon Spaihts como escritor de Gears of War para Netflix ha emocionado a más de uno, pues entre los fans de la historia apuntan que la adaptación está en buenas manos.