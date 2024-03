Mientras que Cry y Yeri Mua juran y perjuran que solo son amigos, fans de CryMua ven señales de algo más y con justa razón.

Y es que CryMua cada vez está más cercano; si la vida nos lo une, ellos se unen, la prueba está en que Cry y Yeri Mua están por compartir algo más.

No, no se trata de una canción, algún proyecto y tampoco (y desafortunadamente) un perrito...

A través de una transmisión en vivo, como ya es costumbre, Cry -de 24 años de edad- reveló el contenido del último mensaje que Yeri Mua -de 22 años de edad- le envió.

Resulta que Yeri Mua contactó a Cry porque había pasado “una desgracia”.

A la influencer se le rompió una pulsera que intercambió con streamer, la cual representa su amistad inquebrantable por lo que se sintió muy mal.

Ante esto, Cry le pidió tranquilizarse y le aseguró pronto irán de compras para comprar otra cosa que los una, por lo que ella le propuso unos anillos.

“Se les reventaron las pulseras, acordamos conseguir otras cosas de la amistad, ¿qué dijo? Creo que un anillo, era. Vamos a salir a comprar un anillo de la amistad. Yo igual quiero usar anillos porque me he visto en las fotos de Vans y me ha gustado como se me ven los anillos en la mano”

Cry