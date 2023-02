El pasado 14 de febrero se cumplieron 33 años de una de las fotos astronómicas más impresionantes de la Tierra tomadas desde el espacio, nos referimos al “pálido punto azul”.

Esta foto se convirtió en un referente de la exploración espacial, pues fue tomada a 6 mil millones de kilómetros del Sol en 1990, por lo que la Tierra apenas se distingue como un “pálido punto azul”.

La imagen se tomó con la sonda espacial Voyager 1 cuando esta se encontraba más allá de Neptuno; a punto de perder toda la comunicación con nuestro planeta.

Es por ello que los investigadores de la NASA decidieron que la sonda tomara una serie de fotos del Sistema Solar que estaba por abandonar.

Pálido punto azul de la Tierra (NASA)

La foto del “pálido punto azul” de la Tierra quería mostrar la vulnerabilidad del planeta

El “pálido punto azul” tomada por la sonda Voyager 1 tenía un fin más allá de la mera anécdota; la NASA quería mostrar al mundo lo frágil que es la Tierra.

Las personas lo no perciben en la inmediatez; pero la Tierra no es más que un “pálido punto azul” en la inmensidad del espacio, el cual no es tan relevante en realidad.

A lo lejos la relevancia del planeta queda reducido a prácticamente nada, incluso en su propio Sistema Solar, donde es el único astro donde se ha desarrollado la vida como tal.

Desde esta foto, la NASA ha aprovechado otras misiones no tripuladas para tomar fotos de la Tierra en distintas distancias, siempre mostrando lo pequeña que puede ser en comparación.

Sonda espacial Voyager 1 (NASA)

Voyager 1 tomó varias fotos además del “pálido punto azul” de la Tierra

Aunque la foto del “pálido punto azul” de la Tierra es la que más destacó en su momento, la realidad es que Voyager 1 hizo alrededor de 60 tomas de diversos astros del Sistema Solar.

La intención eran hacer una especie de retrato de todos los planetas de la región, obviamente eso incluía a la Tierra.

No obstante, sólo pudo captar a Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; ni Mercurio ni Marte pudieron fotografiarse.

Tras tomar estas fotos y la del “pálido punto azul”, la sonda Voyager 1 envió la información; media hora después perdió todo contacto con el control en Tierra.

Fotos tomadas por Voyager 1 (NASA)

