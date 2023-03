Durante su último video en directo, el stream de Twitch, AuronPlay descubrió cómo suenan los corridos tumbados y pasó del susto al gusto.

Y es que entre su audiencia, uno de los seguidores de AuronPlay de 34 años de edad, le pidió poner corridos tumbados; sin embargo, el streamer no conocía el género musical.

Al investigar en Internet, AuronPlay se asustó tras leer cuál era la definición puntual de los corridos tumbados, género en el que destacan Natanael Cano y Peso Pluma y el cual aseguró que no sabía que existía.

Pues tal y como reveló la definición que encontró AuronPlay, este género musical tiene letras explícitas sobre drogas, actos violentos y sexuales, algo que asustó al streamer.

En su último video en su canal de Twitch, los seguidores de AuronPlay le pidieron poner los corridos tumbados -como los de Peso Pluma y Natanael Cano-, un género que el streamer español desconocía.

Aunque AuronPlay leyó la definición y su cara de susto lo delató, decidió poner una canción de corrido tumbado.

En ese sentido, la canción que AuronPlay reprodujo durante su stream fue ‘AMG’ de Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Peso Pluma.

Y tal y como reveló, AuronPlay pasó del susto al gusto al admitir que los corridos tumbados “no estaban nada mal ”, pues él pensó que iba a tener otro tipo de letra.

“Pero no está mal ¿no? A ver, no está mal coño, claro es que tu miras la definición en Google de lo que es un corrido tumbado y te asustas y dices ‘coño, ¿pero qué va a ser está canción tío?’ Pero esta bien, no es desagradable”

AuronPlay