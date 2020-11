‘Assassin’s Creed Valhalla’; un gran cierre de generación (RESEÑA)

La más reciente entrega de la franquicia es el punto más alto del reinicio que comenzó con ‘Origins’.



La historia de ‘Assassin’s Creed’ es un tanto turbulenta; de tener un inicio flojo, pasó a ser un referente de los juegos de acción/aventura, para después llegar a la sobreexplotación y un ocaso que parecía inminente; pero finalmente logró rehacerse entregando con ‘Valhalla’ su mejor obra para el cierre de generación.

Podemos decir rápidamente que la historia de Eivor combina lo mejor de ‘Odyssey’ y ‘Origins’, haciendo a un lado algunos de los aspectos más criticados, al mismo tiempo que recupera elementos que parecían perdidos, siendo un amalgama de lo clásico con lo moderno.

Aunque eso también implica el regreso de ciertos elementos que desde su inicio no eran muy bien recibidos, aunque no es nada que manche de mala manera el trabajo general que hizo Ubisoft con ‘Assassin’s Creed Valhalla’; aunque eso lo veremos más a detalle a continuación.

Assassin's Creed Valhalla Ubisoft

Una historia de vikingos y asesinos rumbo al Valhalla

La trama de ‘Assassin’s Creed Valhalla’ nos lleva al Siglo VII A. C.; hartos de las guerras, las traiciones y el deshonor de Noruega, el “Clan del Cuervo”, liderado por Sigurd y Eivor, llega a Inglaterra con el fin de asentarse y comenzar de nuevo.

Sin embargo, la presencia de los sarracenos Basim y Hytham, que luchan contra la “Orden de los Antiguos”; y las visiones del protagonista de Odín y un posible destino funesto, harán que la incursión en los 4 Reinos anglos resulte aún más complicada de lo esperado.

Assassin's Creed Valhalla Ubisoft

Como suele ser en esta saga, Ubisoft hizo un excelente trabajo con la trama, combinando a la perfección los elementos históricos, con el hilo dramático que vienen extendiendo desde ‘Origins’; además de entregar un buen desarrollo de personajes, donde todos y cada uno tienen diversas motivaciones alrededor de la llegada de los nórdicos a Inglaterra.

No sólo eso, sino que por primera vez en mucho tiempo, lo que sucede fuera del Animus también tiene gran relevancia, combinando perfectamente la simulación con lo acontecido en el mundo “real”, siendo el pasado el fundamento de los eventos presentes, sirviendo como parte integral del todo y no sólo un alivio para la campaña.

Gameplay vikingo en toda la extensión de la palabra

Una de las cosas que destacan del juego es que, a diferencia de prácticamente todas las entregas hasta el momento; todo el gameplay te recuerda constantemente que, antes que cualquier cosa, eres un vikingo y debes de actuar como tal.

El sistema de combate le da gran importancia al cuerpo a cuerpo, replicando un poco lo visto en ‘Odyssey’; pero con vitales diferencias, por ejemplo, ahora tendrás una barra de estamina, la cual se reducirá cada que esquives, falles ataques o seas agredido constantemente; esto hace que la estrategia cambie al momento de ir por el enemigo.

Assassin's Creed Valhalla Ubisoft

Asimismo, contarás con las habilidades de adrenalina; aunque no estarán disponibles de inicio, de hecho existe la posibilidad de que no la desbloquees nunca, pues no forman parte del Árbol de Habilidades principal, sino que serán parte de elementos secundarios.

Hablando de las habilidades, gracias a Odín, la progresión es mucho más fácil, pues las misiones darán muy buena experiencia, lo que te permitirá subir de nivel de manera continúa y adquirir puntos para evolucionar en el mencionado “Árbol”, en aspectos como ataques cuerpo a cuerpo, sigilo y a distancia.

Vive como todo un nórdico

Otra cosa a señalar es la multitud de actividades y elementos propios de la cultura nórdica que podemos hacer en el juego; desde los saqueos a pueblos y ciudades para obtener recursos y mejorar nuestro asentamiento, hasta entrar en concursos de bebidas.

Como suele suceder el mundo está lleno de actividades, será cuestión nuestra si deseamos participar en ellas o no. Algo interesante es que a diferencia de Ícaro en ‘Odyssey’, nuestro cuervo no marcará automáticamente a personas y elementos contextuales, por lo que tendremos que investigar por nuestra cuenta.

Assassin's Creed Valhalla Ubisoft

Lo que sí recomendamos es que te mantengas constantemente actualizando tu hogar, pues el crear o mejorar las construcciones no sólo te dará mayor presencia territorial, también desbloqueará varias recompensas, misiones y subtramas.

Afortunadamente, Ubisoft también hizo caso a las quejas de los fans y aunque el mapa es grande, no llega a la locura de ‘Odyssey’ u ‘Origins’, por lo que no tendrás que sufrir mucho para completar todos los encargos, actividades y secretos que esconde el juego.

Se ve muy bien sobretodo en nuevas consolas

‘Valhalla’ es un juego intergeneracional, por lo mismo se corre el riesgo de que alguna de las versiones (o las dos) sufran de problemas de optimización; ‘Assassin’s Creed’ sabe muy bien que es eso con el amargo recuerdo de ‘Unity’.

Afortunadamente esta entrega tiene un muy buen desempeño tanto en la pasada, como en la nueva generación de consolas; pudimos probar el juego en ambas versiones (PS4 y PS5), aunque destaca la edición dedicada al nuevo hardware, con tiempos de carga casi inexistentes y gráficos más pulidos.

Assassin's Creed Valhalla Ubisoft

Eso sí, no podría ser un juego de Ubisoft si uno que otro bug; podemos decir que en una ocasión, mientras explorábamos el mapa, Eivor se “atoró” en una sección del suelo y jamás pudo salir de ahí; afortunadamente sólo sucedió una vez en toda nuestra partida, aunque claro, sigue siendo molesto.

Otra cosa a señalar es la inclusión del servicio ‘Ubisoft Connect’, el cual guarda automáticamente tus datos en los servidores de la compañía, por lo que puedes seguir jugando desde donde te quedase (o un poco antes) sin importar la consola donde juegues, mientras sea tu misma cuenta, lo cual es de agradecer.

Odín está con el juego

‘Assassin’s Creed Valhalla’ no sólo mantiene este segundo aire que se le dio a la franquicia hace 3 años; es cierto que no es una revolución en el género tan marcada como la aventura de Bayek, pero sí logra labrar un nombre por sí mismo.

Claro que hay cosas negativas como los mencionados bugs (que reiteramos, no son frecuentes) o el regreso del “coleccionismo de plumas” que tanto se odió en los juegos previo al reboot, aunque en una versión renovada, técnicamente es lo mismo.

Sin embargo, son más sus virtudes que sus defectos, significando el refinamiento máximo de lo que se vino trabajando desde el declive con ‘Unity’ y ‘Syndicate’; ahora habrá que ver si Ubisoft consigue mantener este estándar de calidad con la siguiente entrega, que ahora sí será pensada para la nueva generación.