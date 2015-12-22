La próxima vez que vayas a surtir tu despensa, fíjate bien en los precios que se manejan en productos como desodorantes, rastrillos y demás cosas que tienen una versión femenina y una masculina.

Según un estudio realizado por el Departamento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad de Nueva York -el cual analizó más de 800 productos- encontró que aquellos que están envasados para un género específico varían de precio aunque sean exactamente lo mismo. Esto quiere decir que los productos “para mujeres” cuestan hasta un 25 por ciento más.

La comisionada de la DCA, Julie Menin, quien estuvo a cargo de la investigación, reveló que las cifras muestran una forma insidiosa de discriminación de género, esto debido a la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres.

Los investigadores del Departamento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad de Nueva York estudiaron minuciosamente juguetes, ropa para niños, ropa de adultos, productos de cuidado personal y productos para el hogar que se venden en la ciudad. El mayor precio de discrepancia surgió en la categoría de cuidado del cabello: Las mujeres, en promedio, pagan el 48 por ciento más por productos como champú, acondicionador y gel; en segundo lugar se encuentran los rastrillos “femeninos” con un 11 por ciento más de costo.

Y no nos vayamos tan lejos, basta ver cuánto cuesta el corte de cabello en las peluquerías. Siempre cobran más por tratarse de un corte para mujer.

Las diferencias de precios se extienden más allá de los servicios básicos y bienes. Por ejemplo, las compañías de seguros en Europa pagan más a las mujeres, porque las mujeres viven más tiempo. En virtud de la Ley de Asistencia Asequible, las compañías de seguros en los Estados Unidos no pueden factorizar género en costo.

¿Qué hace que el “color de rosa” sea la versión femenina de un producto? Seguramente todo viene de los estereotipos de género, pero nuestro apetito por bienes adaptados personalmente podrían haber mantenido la distinción viva.

Con información de Washington Post.