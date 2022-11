Una mujer, cuyo marido la engañó por más de 15 años, sin que ella se diera cuenta, asegura que si tu pareja ya no ronca es una clara señal de infidelidad.

Así como lo lees, la mejora en los hábitos de sueño de tu esposo o novio podrían estar relacionados, directamente, con que ya tiene una nueva persona en su vida.

Ese testimonio de infidelidad retomado por la revista australiana Mamamia explica los cambios que tiene una pareja cuando está siendo infiel.

Hombre durmiendo (Pexels)

De acuerdo con lo vivido por esta mujer, en repetidas ocasiones preguntó a su marido, con quien procreó 2 hijos, si tenía una aventura y la respuesta que recibía a lo largo del tiempo era la misma:

“No, no estoy teniendo una aventura. No tengo tiempo para una aventura. Por supuesto que inventarías una aventura, no puedes creer que ya no te quiero”.

Sin embargo, la realidad era otra y el hombre si tenía una pareja. De hecho, llevaban 15 años juntos .

Infidelidad (Especial)

Esto fue descubierto hasta que la mujer contrató un investigador privado que le consiguió las pruebas de la infidelidad.

Luego de superar la infidelidad de su esposo, esta víctima de traición sentimental decidió compartir su experiencia con otras personas para que estén alertas a los indicios.

Infidelidad (Pexels)

Estas son las 10 señales para identificar a un infiel

Según la mujer que vivió engañada por su pareja durante 15 años , estas serían las 10 señales para detectar a un infiel:

Empieza a ir mucho al gimnasio y se preocupa más por su apariencia física Cambia constantemente su ropa interior; compra nueva Renueva su armario. Ropa, zapatos y apariencia en general se transforma Los hábitos en el uso del teléfono celular cambian. No dejan su celular ni un momento, modifican la configuración de las notificaciones y ahora su contraseña pasa a ser secreta. Dejan de roncar. Sobre este punto, la mujer explica que su esposo se sometió en secreto a una cirugía para arreglar ese problema nasal; todo para no causarle problemas de sueño a su nueva pareja. Comienzan a excluirse de las actividades que involucren a tus amigo. También, sus eventos y actividades laborales aumentan por lo que ya llegan tarde a la casa No contestan el teléfono mientras están fuera de casa por ningún motivo Llegan a casa oliendo a perfume y ponen excusas como “olvidé el desodorante / loción en casa y tuve que comprar uno nuevo” No quieren tocarte, ni tener sexo contigo. La intimidad se acaba No muestran interés en tu vida personal, ni tienen la más mínima intención en compartir su vida contigo