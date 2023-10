La Barby Juárez encenderá OnlyFans, y es que más pronto de lo que te imaginas se dejará ver más sensual que nunca.

A través de las redes sociales, Mariana La Barby Juárez -de 43 años de edad- ha impactado a sus seguidores presumiendo la gran figura que posee.

Luego de todos los halagos que ha recibido, la Barby Juárez se dijo dispuesta a incursionar en OnlyFans para complacer a todos sus seguidores.

La Barby Juárez ya tiene claro cómo quiere impactar a sus seguidores al abrir su cuenta de OnlyFans, ¿pero será que estará dispuesta a mostrarse como Dios la trajo al mundo?

Pese a ser una reconocida boxeadora, Mariana La Barby Juárez ha ganado gran popularidad gracias a su participación en La Casa de los Famosos México.

Además de sus habilidades físicas, La Barby Juárez impactó en su primera aparición en Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde es pareja de Fer Corona -de 26 años de edad-.

La Barby Juárez no solo ha impresionado a sus seguidores por sus pasos de baile; además, ha sorprendido a todos con las sensuales fotografías que comparte en redes sociales.

Es por ello por lo que La Barby Juárez está dispuesta a llevar su sensualidad a otro nivel al tener su propia cuenta en OnlyFans.

Así lo dio a conocer la Barby Juárez en entrevista con varios medios de comunicación, en donde adelantó que muy pronto encenderá OnlyFans.

La Barby Juárez destacó que se la pasa haciendo ejercicio para tener una gran figura, por lo que no tiene miedo de mostrar su sensualidad.

“Es que uno es sexy, soy boxeadora, pero me gusta. Al final del día no me la paso haciendo ejercicio”

La Barby Juárez