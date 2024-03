Te contamos todo sobre el Triduo Pascual de Semana Santa; qué significado tiene, cómo se divide y qué se celebra cada día.

La Semana Santa ha llegado, celebración con la que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Misma que forma parte de Triduo Pascual por lo que si no sabes de qué se trata pon atención pues te lo explicamos.

Semana Santa (Unsplash)

¿Qué es el Triduo Pascual de Semana Santa?

La conmemoración del Triduo Pascual son los tres días más importantes de la liturgia cristiana católica, que marcan el fin de la Cuaresma.

Misma que se celebra durante la Semana Santa, pues el Triduo Pascual conmemora los grandes acontecimientos que vivió Jesús en sus últimos días.

¿Qué significado tiene el Triduo Pascual de Semana Santa?

El significado del Triduo Pascual de Semana Santa es la forma de recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Según, la iglesia el Triduum Sacrum o Triduo Pascual se referirse a las etapas del misterio pascual de Jesús que, durante estos tres días, et passus est, et quievit et resurrexit.

Por lo que hoy en día este período se recuerda con representaciones, ritos que renuevan sacramentalmente el sacrificio de Jesús en el Triduo Pascual de Semana Santa.

Triduo Pascual: Qué es, qué significado tiene, cómo se divide y qué se celebra cada día de la Semana Santa (Especial )

¿Cómo se divide el Triduo Pascual de Semana Santa?

El Triduo Pascual de Semana Santa se divide en los tres días más importante de la vida de Jesús:

Jueves Santo Viernes Santo Sábado Santo

Mismo que marca la llegada de la vigilia Pascual en víspera del Domingo de Pascua para dar cierre al ciclo de la Semana Santa.

¿Qué se celebra en el Triduo Pascual de Semana Santa?

Durante el Triduo Pascual de Semana Santa la celebración marca los tres días de esta - Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo hasta el Domingo de Pascua.

Con ello en el período del Triduo Pascual de Semana Santa se celebra los momentos claves del sacrificio de Jesús, por lo que:

Jueves Santo: Celebra la última cena de Jesús con la traición de Judas y su captura del hijo de Dios en el Triduo Pascual

Viernes Santo: En el el Triduo Pascual conmemora la pasión y muerte de Jesús

Sábado Santo - Domingo de Pascua: Durante esta transición se recuerda la muerte de Jesús para llegar a la resurrección de este para ascender y sentarse a la derecha de Dios.