Este 31 de agosto es el Maratón CDMX 2025 y además se celebran las siguientes efemérides:

Día Internacional de la Solidaridad

Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada

Día Internacional de los Afrodescendientes

Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis

San Ramón Nonato

Día del Idioma Rumano

Tal y como se dijo, este 31 de agosto es el Maratón CDMX 2025, uno de los eventos deportivos más importantes del año en la capital del país.

También este 31 de agosto es el Día Internacional de la Solidaridad, una efeméride que se ha celebrado desde el año 2000.

Por otro lado, este 31 de agosto es el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada para celebrar a esta especialidad médica junto a la Ginecología.

De igual manera, este 31 de agosto es el Día Internacional de los Afrodescendientes, siendo proclamada por la ONU en 2021.

Por otro lado, el Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis se conmemora este 31 de agosto desde el año 2001.

En el calendario católico, el santoral de San Ramón Nonato se celebra este 31 de agosto, santo de la Orden de la Merced quien es conocido por nacer de su madre fallecida.

Y finalmente, este 31 de agosto es el Día del Idioma Rumano que es celebrado en Rumania y Moldavia.

Hoy 31 de agosto es el Maratón Internacional de la CDMX 2025

Tal y como se reveló, este 31 de agosto se llevará a cabo el Maratón CDMX 2025, un evento en donde se planea recorrer diversas vialidades de la ciudad.

Se espera que el Maratón CDMX 2025 tenga un total de 30 mil participantes, en donde el recorrido seguirá vialidades principales de la ciudad, siendo un poco más de 42 kilómetros.

La hora de salida del Maratón CDMX 2025,m dependerá del bloque al que estén inscritos los participantes:

Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: a partir de las 05:45 horas

Bloque elite femenil: a partir de las 05:50 horas

Bloque elite varonil: a partir de las 06:00 horas

Bloque A: a partir de las 06:00 horas

Bloque B: a partir de las 06:15 horas

Bloque C: a partir de las 06:30 horas

De igual manera, se prevé que el Maratón CDMX 2025, pase por las siguientes avenidas y vialidades:

Avenida insurgentes sur

Glorieta de los insurgentes

Avenida Oaxaca

Avenida Nuevo León

Avenida Sonora

Avenida Chapultepec

Avenida Paseo de la Reforma

Calzada Mahatma Gandhi

Avenida Heroico Colegio Militar

Calzada Chivatito

Calle Julio Verne

Avenida Luis G. Urbina

Avenida Emilio Castelar

Avenida Presidente Masaryk

Avenida Moliere

Avenida Ejercito Nacional Mexicano

Avenida Thiers

Calle Carlos Darwin

Avenida Campos Elíseos

Calle Rubén Darío

Avenida Juárez

Calle Simón Bolivar

Calle República de El Salvador

Calle 20 de Noviembre

Avenida de la República

El Maratón CDMX 2025,tendrá como salida e inicio de la ruta el Estadio Olímpico Universitario, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

🏁 Prepárate para conquistar cada kilómetro 🏁

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 está cada vez más cerca.🏃‍♀️🏃

Conoce la ruta, estudia la altimetría y visualiza tu estrategia.

Cada detalle cuenta en el camino hacia la meta. 🔥#MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2025 pic.twitter.com/jG2NOsD1rD — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) August 26, 2025

El Día Internacional de la Solidaridad es este 31 de agosto

Además del Maratón CDMX 2025, este 31 de agosto es el Día Internacional de la Solidaridad.

El Día Internacional de la Solidaridad se instauró en el año 2000, y se escogió esa fecha en honor al movimiento social polaco Solidaridad en 1980 por el gremio sindical “Solidarność”.

De hecho, este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del muro de Berlín.

Uno de sus dirigentes, Lech Walesa, ganó el Premio Nobel de la Paz gracias a sus ideales de solidaridad no solo en su país de origen sino por todo el planeta.

frases de solidaridad por el Día Internacional de la Solidaridad Humana hoy 20 de diciembre (Pinterest )

Este 31 de agosto es el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada

Asimismo, este 31 de agosto es el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, para homenajear a esta especialidad médica, al igual que la Ginecología.

Pues ambas están dedicadas a la labor de procurar las mejores condiciones de salud de las mujeres embarazadas y los bebés neonatos.

Es por eso que este día se trata de sensibilizar y concienciar a la población sobre la mortalidad materna en todo el mundo, así como reconocer ambas áreas de la medicina dedicadas a las mujeres y sus hijos.

Día Internacional de la Obstetricia (Alexander Grey / Unsplash)

Otra de las efemérides de este 31 de agosto, es el Día Internacional de los Afrodescendientes

También este 31 de agosto es el Día Internacional de los Afrodescendientes, la cual comenzó a celebrarse en 2021 gracias a la ONU.

El objetivo principal del Día Internacional de los Afrodescendientes de este 31 de agosto, es sensibilizar a la población sobre eliminar la discriminación contra los afrodescendientes.

Día Internacional de los Afrodescendientes (Annie Spratt / Unsplash)

Este 31 de agosto es el Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis

Por otro lado, este 31 de agosto es el Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis, pues es un hecho que las muertes por sobredosis debido a las drogas, cuentan con un índice alto en la población.

Se sabe que esta efeméride se creó en 2001 en Australia por Sally J. Finn y Peter Streker, en conmemoración de quienes perdieron la vida por sobredosis.

También como una forma de apoyar a familiares y amigos de personas que han muerto por sobredosis debido a las drogas, o con lesiones permanentes por esto.

También se pretende sensibilizar y crear conciencia sobre los riesgos de mortalidad por estupefacientes.

Hay 5 muertos por sobredosis de fentanilo en Ciudad Juárez (Pixabay)

San Ramón Nonato se celebra este 31 de agosto

Por otro lado y de acuerdo con el calendario católico, este 31 de agosto es el santoral de San Ramón Nonato.

Y es que este 31 de agosto se celebra la fiesta de San Ramón Nonato, un santo de la Orden de la Merced conocido por nacer de su madre fallecida.

Es por eso que se otorgó el apodo de “Nonato” que significa no nacido; también es considerado como el patrono de las embarazadas, las parteras y quienes buscan tener hijos.

También se sabe que San Ramón Nonato es un intercesor contra los chismes y falsos testimonios.

San Ramón Nonato nació en España alrededor del año 1200 a través de una cesárea practicada tras la muerte de su madre, siendo este el origen de su apodo.

Fue religioso de la Orden de la Merced y se dedicó a liberar esclavos, por lo cual tuvo que enfrentar varios tormentos y la intimidación de los infieles.

Oración para San Ramón Nonato, santo patrono de las embarazadas, hoy 31 de agosto (Pinteres)

El 31 de agosto es el Día del Idioma Rumano

Finalmente, este 31 de agosto es el Día del Idioma Rumano, el cual es celebrado en Rumania y Moldavia; en 2013 fue declarado un día festivo.

En el Día del Idioma RUmano, se conmemora la identidad nacional y se fomenta su preservación.

Siendo esta la razón por la cual se realizan eventos culturales: para destacar la importancia de este idioma romance, el cual es considerado como único de Europa central y oriental que desarrollado a partir del latín.