Este 31 de agosto es el Maratón CDMX 2025 y además se celebran las siguientes efemérides:
- Día Internacional de la Solidaridad
- Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada
- Día Internacional de los Afrodescendientes
- Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis
- San Ramón Nonato
- Día del Idioma Rumano
Tal y como se dijo, este 31 de agosto es el Maratón CDMX 2025, uno de los eventos deportivos más importantes del año en la capital del país.
También este 31 de agosto es el Día Internacional de la Solidaridad, una efeméride que se ha celebrado desde el año 2000.
Por otro lado, este 31 de agosto es el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada para celebrar a esta especialidad médica junto a la Ginecología.
De igual manera, este 31 de agosto es el Día Internacional de los Afrodescendientes, siendo proclamada por la ONU en 2021.
Por otro lado, el Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis se conmemora este 31 de agosto desde el año 2001.
En el calendario católico, el santoral de San Ramón Nonato se celebra este 31 de agosto, santo de la Orden de la Merced quien es conocido por nacer de su madre fallecida.
Y finalmente, este 31 de agosto es el Día del Idioma Rumano que es celebrado en Rumania y Moldavia.
Hoy 31 de agosto es el Maratón Internacional de la CDMX 2025
Tal y como se reveló, este 31 de agosto se llevará a cabo el Maratón CDMX 2025, un evento en donde se planea recorrer diversas vialidades de la ciudad.
Se espera que el Maratón CDMX 2025 tenga un total de 30 mil participantes, en donde el recorrido seguirá vialidades principales de la ciudad, siendo un poco más de 42 kilómetros.
La hora de salida del Maratón CDMX 2025,m dependerá del bloque al que estén inscritos los participantes:
- Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: a partir de las 05:45 horas
- Bloque elite femenil: a partir de las 05:50 horas
- Bloque elite varonil: a partir de las 06:00 horas
- Bloque A: a partir de las 06:00 horas
- Bloque B: a partir de las 06:15 horas
- Bloque C: a partir de las 06:30 horas
De igual manera, se prevé que el Maratón CDMX 2025, pase por las siguientes avenidas y vialidades:
- Avenida insurgentes sur
- Glorieta de los insurgentes
- Avenida Oaxaca
- Avenida Nuevo León
- Avenida Sonora
- Avenida Chapultepec
- Avenida Paseo de la Reforma
- Calzada Mahatma Gandhi
- Avenida Heroico Colegio Militar
- Calzada Chivatito
- Calle Julio Verne
- Avenida Luis G. Urbina
- Avenida Emilio Castelar
- Avenida Presidente Masaryk
- Avenida Moliere
- Avenida Ejercito Nacional Mexicano
- Avenida Thiers
- Calle Carlos Darwin
- Avenida Campos Elíseos
- Calle Rubén Darío
- Avenida Juárez
- Calle Simón Bolivar
- Calle República de El Salvador
- Calle 20 de Noviembre
- Avenida de la República
El Maratón CDMX 2025,tendrá como salida e inicio de la ruta el Estadio Olímpico Universitario, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
El Día Internacional de la Solidaridad es este 31 de agosto
Además del Maratón CDMX 2025, este 31 de agosto es el Día Internacional de la Solidaridad.
El Día Internacional de la Solidaridad se instauró en el año 2000, y se escogió esa fecha en honor al movimiento social polaco Solidaridad en 1980 por el gremio sindical “Solidarność”.
De hecho, este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del muro de Berlín.
Uno de sus dirigentes, Lech Walesa, ganó el Premio Nobel de la Paz gracias a sus ideales de solidaridad no solo en su país de origen sino por todo el planeta.
Este 31 de agosto es el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada
Asimismo, este 31 de agosto es el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, para homenajear a esta especialidad médica, al igual que la Ginecología.
Pues ambas están dedicadas a la labor de procurar las mejores condiciones de salud de las mujeres embarazadas y los bebés neonatos.
Es por eso que este día se trata de sensibilizar y concienciar a la población sobre la mortalidad materna en todo el mundo, así como reconocer ambas áreas de la medicina dedicadas a las mujeres y sus hijos.
Otra de las efemérides de este 31 de agosto, es el Día Internacional de los Afrodescendientes
También este 31 de agosto es el Día Internacional de los Afrodescendientes, la cual comenzó a celebrarse en 2021 gracias a la ONU.
El objetivo principal del Día Internacional de los Afrodescendientes de este 31 de agosto, es sensibilizar a la población sobre eliminar la discriminación contra los afrodescendientes.
Este 31 de agosto es el Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis
Por otro lado, este 31 de agosto es el Día Internacional de Conciencia acerca de la Sobredosis, pues es un hecho que las muertes por sobredosis debido a las drogas, cuentan con un índice alto en la población.
Se sabe que esta efeméride se creó en 2001 en Australia por Sally J. Finn y Peter Streker, en conmemoración de quienes perdieron la vida por sobredosis.
También como una forma de apoyar a familiares y amigos de personas que han muerto por sobredosis debido a las drogas, o con lesiones permanentes por esto.
También se pretende sensibilizar y crear conciencia sobre los riesgos de mortalidad por estupefacientes.
San Ramón Nonato se celebra este 31 de agosto
Por otro lado y de acuerdo con el calendario católico, este 31 de agosto es el santoral de San Ramón Nonato.
Y es que este 31 de agosto se celebra la fiesta de San Ramón Nonato, un santo de la Orden de la Merced conocido por nacer de su madre fallecida.
Es por eso que se otorgó el apodo de “Nonato” que significa no nacido; también es considerado como el patrono de las embarazadas, las parteras y quienes buscan tener hijos.
También se sabe que San Ramón Nonato es un intercesor contra los chismes y falsos testimonios.
San Ramón Nonato nació en España alrededor del año 1200 a través de una cesárea practicada tras la muerte de su madre, siendo este el origen de su apodo.
Fue religioso de la Orden de la Merced y se dedicó a liberar esclavos, por lo cual tuvo que enfrentar varios tormentos y la intimidación de los infieles.
El 31 de agosto es el Día del Idioma Rumano
Finalmente, este 31 de agosto es el Día del Idioma Rumano, el cual es celebrado en Rumania y Moldavia; en 2013 fue declarado un día festivo.
En el Día del Idioma RUmano, se conmemora la identidad nacional y se fomenta su preservación.
Siendo esta la razón por la cual se realizan eventos culturales: para destacar la importancia de este idioma romance, el cual es considerado como único de Europa central y oriental que desarrollado a partir del latín.