Cada 13 de agosto se celebra a nivel mundial el Día de los Zurdos, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a aquellos quienes manejan la mano izquierda como dominante.

Con ello te compartimos 15 frases de famosos zurdos o relacionadas para felicitar a tu persona zurda.

15 frases por Día de los Zurdos hoy 13 de agosto

Acá te compartimos 15 frases que podrás dedicar a tus amigos o personas zurdas por Día de los Zurdos hoy 13 de agosto:

“Los zurdos tienen más facilidad para las matemáticas, la música y el arte.”, de Albert Einstein “Si la mitad izquierda del cerebro controla la mitad derecha del cuerpo, entonces solo las personas zurdas están en su sano juicio.”, de W.C. Fields “La simplicidad es la máxima sofisticación.”, de Leonardo da Vinci “Si no te arriesgas, no creces.”, de Angelina Jolie “Los zurdos hacemos las cosas con el corazón en la mano izquierda.”, Ned Flanders, Los Simpsons “Tú te conviertes en lo que crees.”, de Oprah Winfrey “No todo lo que se enfrenta puede cambiarse, pero nada puede cambiarse hasta que se enfrenta.”, de James Baldwin “La vida no es justa, acostúmbrate a ello.”, de Bill Gates “Tu necesidad de aceptación puede hacerte invisible en este mundo. No dejes que nada se interponga en el camino de tu luz.”, de Jim Carrey “Si no puedes volar, entonces corre; si no puedes correr, entonces camina; si no puedes caminar, entonces gatea, pero pase lo que pase, sigue avanzando.”, de Barack Obama “No tienes que ser perfecto para ser increíble.“, de Lady Gaga “La resistencia no es solo la capacidad de soportar algo, sino de transformarlo en algo mejor.”, de Rafael Nadal “Sigue tu pasión, mantente fiel a ti mismo, nunca sigas el camino de otro.”, de Ellen DeGeneres “No tengo miedo... Nací para hacer esto.”, de Joan of Arc “No necesito ser como todos los demás. Solo quiero ser yo.”, de Billie Eilish

Barack Obama, ex presidente de EU, es zurdo (AP)

La celebración del Día de los Zurdos tiene su origen desde 1992 por el Left-Handers Club (Club de Zurdos), en Londres.

Esta organización fue fundada en el Reino Unido en 1990 por Dean R. Campbell. El objetivo era destacar las dificultades que enfrentan los zurdos y celebrar su singularidad.

Se dice que la fecha del 13 de agosto fue seleccionada en parte por ser un guiño humorístico, ya que el número 13 a veces se asocia con lo “diferente” o “inusual”, como los zurdos.