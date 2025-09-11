Hoy 11 de septiembre en el calendario de las efemérides celebramos el Día Panamericano del Maestro.

Razón por la que te tenemos 15 frases para dedicar en el Día Panamericano del Maestro a tus profesores más queridos.

Dedica estas 15 frases a tus profesores más queridos hoy 11 de septiembre en el Día Panamericano del Maestro

Te dejamos estas 15 frases para dedicar hoy 11 de septiembre a tus profesores más queridos un feliz Día Panamericano del Maestro:

“La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz”. Immanuel Kant “El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del conocimiento”. Albert Einstein “Un maestro afecta a la eternidad; nunca puede decir dónde termina su influencia”. Henry Adams “La educación es la llave para abrir las puertas de oro de la libertad”. George Washington “El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío”. Horace Mann “Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien”. Alejandro Magno “Lo que es el maestro, es más importante que lo que enseña”. Karl A. Menninger “Cada niño debería tener en sus vidas un adulto que se preocupe por ellos. Y no siempre es un padre biológico o un miembro de la familia. Puede ser un amigo o un vecino. A menudo es un maestro”. Joe Manchen “El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando se detiene su influencia”, Henry Adams “Mejor que mil días de estudio diligente es un día con un gran maestro”. Proverbio japonés “Los maestros inspiran, entretienen y acabas aprendiendo mucho de ellos aunque no te des cuenta”. Nichlas Spears “Un buen maestro, como un buen actor, primero debe captar la atención de su audiencia y entonces puede enseñar su lección”. John Henrik Clarke “Un buen maestro en la vida puede cambiar a un delincuente en un buen ciudadano”. Philip Wylie “Un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje”. Brad Henry “La tarea del educador moderno no es cortar selvas, sino regar desiertos”. C.S. Lewis

Maestro (pixabay)

¿Por qué se celebra el Día Panamericano del Maestro hoy 11 de septiembre?

El Día Panamericano del Maestro se creó en honor a Domingo Faustino Sarmiento, destacado educador argentino, con el objetivo de reconocer la labor de los maestros.

La fecha del 11 de septiembre para celebrar el Día Panamericano del Maestro se debe a que es el día en que falleció el maestro Domingo Faustino en 1888.