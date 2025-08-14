Jonathan Wright demandó a Pinkgong en Corea del Sur, alegando que su versión de Baby Shark de 2011 fue copiada por la versión viral de 2016.

Sin embargo, en agosto de 2025, la Corte Suprema de Corea del Sur rechazó la demanda por derechos de autor; esto es lo que se sabe.

Baby Shark (Pinkfong)

Pinkfong es demandado por los derechos de autor de Baby Shark

En 2018, aproximadamente, Jonathan Wright inicia una demanda contra SmartStudy (Pinkfong) en Corea del Sur, alegando que esta última versión infringe los derechos de autor de su versión de 2011.

En esta demanda, Jonathan Wright reclamaba 21 mil 600 dólares (421 mil 200 pesos), destacando que infringía los derechos de autor de su propia versión de la canción.

Baby Shark de Pinkfong -interpretada por Hope Segoine- se convirtió en un fenómeno global, superando millones de reproducciones en YouTube, lo que intensificó el caso por copyright.

Jonathan Wright argumentó que su versión tenía similitudes en tiempo, melodía y ritmo con la de Pinkfong.

Tribunal rechaza demanda hacia Pinkfong por Baby Shark

La Corte Suprema de Corea del Sur rechazó en agosto de 2025 la demanda por derechos de autor por Baby Shark.

La demanda, presentada por el compositor estadounidense, Jonathan Wright, emite su fallo final, donde el Tribunal rechaza la apelación del artista.

Esto, con base a lo estipulado por los tribunales, consideraron que las características presentadas de manera inicial, no eran suficientes para establecer una infracción, dado el origen de dominio público de la melodía.

Por lo que la versión de Pinkfong de 2016, no infringe los derechos de autor de Jonathan Wright, cerrando definitivamente el caso.

El tribunal de Seúl, en una decisión previa en 2021, ya había indicado que no se podía reconocer que la versión de Jonathan Wright añadiera un “nuevo elemento creativo” suficiente para reclamar derechos exclusivos.

La Corte Suprema concluyó que la canción de Pinkfong no constituía plagio.