Este jueves 12 de noviembre se llevó a cabo la reapertura del Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño, el cual integró un nuevo sistema de proyección avanzado.

Para probar la nueva configuración del Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño, se presentó también el estreno del corto documental “Los Secretos de la Tierra”.

Reapertura Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Papalote Museo del Niño renueva el Domodigital Banamex

La reapertura del Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño contó con la presencia de Alejandra Cervantes Mascareño, directora de la institución.

Durante la introducción al nuevo Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño, nos comentó que se instaló una nueva tecnología inmersiva, que dar una mejor experiencia en 360.

Se trata de un sistema de proyección Digistar 2026, pensada específicamente para planetarios y domos de este estilo. El cual ofrece imágenes más nítidas, brillantes y con una mejor definición en los colores.

Para que todo funcionara de la mejor manera, también se hizo la actualización de los paneles que conforman la pantalla semiesférica de 23 metros de diámetro.

Lo cual además viene potenciado por un sistema de sonido cortesía de Bose, el cual entrega una gran calidad de sonido sin saturaciones que se requiere para las películas ahí proyectadas.

Reapertura Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Cómo es el nuevo Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño?

Tras la presentación del nuevo Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño, pudimos ver la primera película de la cartelera actualizada.

Se trata del corto documental “Los Secretos de la Tierra”, producida en India y que por primera vez se puede ver en América Latina.

La cual recorre de manera breve lo que han sido los más de 4.5 mil millones de años de historia del planeta; desde su formación hasta nuestros días.

Podemos decir que el nuevo Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño cumple con lo que prometió Alejandra Cervantes Mascareño.

La calidad de imagen es excelente y se despliega de manera adecuada en toda la superficie del domo; puedes mirar a cualquier lado y habrá algo interesante que ver.

La relación en las dimensiones del domo y las imágenes está muy bien cuidada, no hay estiramientos extraños, pixeles muertos o problemas en los cuadros por segundo.

Por su parte el audio también es bastante agradable, contando con una buena calibración gracias al nuevo sistema, evitando el eco en la medida de lo posible.

Sin escuchar rebotes en la narración, o en los efectos de sonido que despliega el corto, los cuales son “violentos” debido a las escenas de colisiones y tormentas del mismo.

Reapertura Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Precio y horarios del Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño

Por último te dejamos el precio y horarios del Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño.

Precio Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño:

Museo+Domo: 240 pesos por persona

Domo: 60 pesos por persona (sin acceso al museo)

Si deseas disfrutar de “Los Secretos de la Tierra” en el renovado Domodigital Banamex de Papalote Museo del Niño consulta los horarios vigentes antes de asistir.

Los horarios de Papalote Museo del Niño son los siguientes:

Martes a viernes: 10:00 a 18:00 horas

Sábados y domingos: 10:00 a 19:00 horas