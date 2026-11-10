La búsqueda de productos más seguros y sostenibles para bebés está transformando el mercado del cuidado infantil, impulsando nuevas propuestas enfocadas en la salud y el medio ambiente.

En este escenario, Clearly Herbal apuesta por ampliar su presencia en México y convertir al país en el centro de su expansión hacia América Latina.

La compañía destaca por desarrollar pañales elaborados con pulpa de bambú orgánico y materiales de origen vegetal, una alternativa que busca reducir el uso de componentes químicos sintéticos y disminuir el impacto ambiental de los productos tradicionales.

Clearly Herbal apuesta por pañales ecológicos para el cuidado de la piel de los bebés en México (Especial)

Salud y responsabilidad ambiental cruzan la industria del cuidado infantil

La industria del cuidado infantil atraviesa una transformación impulsada por familias que priorizan la salud dermatológica y la responsabilidad ambiental.

En este contexto, Clearly Herbal ha desembarcado en México con una propuesta disruptiva en el segmento de pañales desechables.

Clearly Herbal busca marcar un diferenciador claro frente a las grandes marcas tradicionales mediante productos formulados sin insumos químicos sintéticos y apoyados en tecnología vegetal de rápida regeneración.

El pilar central de los pañales Clearly Herbal reside en la pureza de sus componentes.

A diferencia de las alternativas convencionales, la línea de Clearly Herbal está libre de cloro, látex, metales pesados y sustancias químicas complejas como los PF, compuestos vinculados con irritaciones severas e incluso problemas mayores de salud cutánea.

Nuestra propuesta es un pañal más limpio; nos gusta decir que son pañales para mamás que sí leen las etiquetas y buscan absoluta transparencia en lo que aplican a sus bebés. Ivonne Ochoa, vocera de Clearly Herbal en México

La innovación tecnológica en los pañales de Clearly Herbal

La innovación tecnológica de los pañales de Clearly Herbal radica en su núcleo absorbente patentado, el cual sustituye la pulpa de madera tradicional por pulpa de bambú orgánico proveniente de reservas certificadas por organismos como Ecocert y FSC.

El núcleo representa al menos el 40% del peso total del producto. Ivonne Ochoa, vocera de Clearly Herbal en México, destacó en entrevista con SDPnoticias las ventajas ecológicas de esta planta:

El bambú no es considerado un árbol, sino un pasto cuya velocidad de regeneración permite que en un año vuelva a estar del mismo tamaño sin agotar recursos forestales. Ivonne Ochoa, vocera de Clearly Herbal en México

Además, las propiedades antibacterianas e hipoalergénicas del bambú eliminan la necesidad de cremas medicamentosas contra la pañalitis.

En materia ambiental, el impacto del desecho se reduce drásticamente. Mientras que un pañal sintético común puede tardar hasta cuatro siglos en descomponerse en los vertederos, los materiales vegetales y las bolsas biodegradables a base de plantas utilizadas por Clearly Herbal —certificadas por TÜV Austria— permiten que la degradación ocurra en un periodo menor a doce meses bajo condiciones adecuadas.

La tecnología denominada Ultra Soft responde también a la percepción de que los productos ecológicos pierden suavidad.

Al tocar el pañal, las mamás se sorprenden por lo suave y acolchonado que es; no hemos sacrificado calidad ni desempeño frente a pañales premium Ivonne Ochoa, vocera de Clearly Herbal en México

Pañales de bambú de Clearly Herbal, a la venta en Walmart México

Con presencia previa en Guatemala y Panamá, México representa el mercado clave para la consolidación de la marca en América Latina desde su llegada en febrero.

A pesar de competir contra corporativos multinacionales con enormes presupuestos publicitarios, Clearly Herbal ha basado su crecimiento en la confianza directa de los consumidores y la difusión de testimonios reales en redes sociales.

Actualmente, la distribución de pañales con núcleo de bambú se realiza a través de las tiendas Walmart en todas las etapas infantiles, proyectando la incorporación de toallitas húmedas, la línea pull-ups y nuevas alianzas comerciales de cara a 2027.