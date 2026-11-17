La edición 2026 de México STEM Week concluyó con un llamado a consolidar la educación científica y tecnológica como una política de Estado capaz de impulsar la innovación, la inclusión y la movilidad social en el país.

Ante una fuga de agua no se trata de conseguir más trapeadores para secar el agua, sino de encontrar la manera de cerrar la llave Grace Rojas Montemayor, fundadora de Movimiento STEM+

Durante siete días, la iniciativa reunió a representantes de la academia, la iniciativa privada, el sector público y organizaciones civiles para promover vocaciones STEM entre niñas, niños y jóvenes.

Además de presentar resultados en capacitación, divulgación y participación ciudadana, el movimiento planteó nuevos objetivos para 2027, entre ellos la institucionalización del Día Nacional STEM.

Institucionalizar el Día Nacional STEM, el objetivo para 2027

De cara a 2027, la prioridad estratégica se concentra en la oficialización del Día Nacional STEM ante el Congreso, además de llevar el marco instruccional de habilidades STEM a escuelas en comunidades indígenas. Al proyectar la permanencia de esta política pública, Grace Rojas Montemayor subrayó:

Necesitamos que quede en la cultura de nuestro país, que sea algo que trascienda a quienes estamos aquí hoy sentados, que pueda ser un esfuerzo que el día de mañana sea totalmente orgánico, que no dependa de nadie Grace Rojas Montemayor, fundadora de Movimiento STEM+

Desde el ámbito legislativo, el senador Emmanuel Reyes Carmona reafirmó el compromiso de respaldar reformas en economía circular y transferencia tecnológica, señalando:

Lo que hoy dejemos aquí en este espacio tiene que transitar sexenios, tiene que transitar gobiernos, independientemente de quienes los encabecen Emmanuel Reyes Carmona, senador

Emmanuel Reyes Carmona, senador (Elizabeth Flores)

Finalmente, Claudia Jañez Sánchez, presidenta ejecutiva de ConMéxico, destacó la relevancia de estas competencias para el desarrollo industrial:

Tienes un gran plan de negocios, tienes un gran sueño... ¿Qué necesitas para ejecutarlo? Necesitas personas que tengan estas habilidades críticas Claudia Jañez Sánchez, presidenta ejecutiva de ConMéxico

Con este frente común, la México STEM Week 2026 concluyó sentando las bases de una educación inclusiva para México.

Clausura de la México STEM Week 2026

En el Club de Industriales, representantes de la sociedad civil, la iniciativa privada, el sector educativo y el Senado de la República se dieron cita para clausurar la edición 2026 de la México STEM Week.

Durante siete días de intensa labor comunitaria y académica, la jornada nacional transformó el espacio público en una plataforma orientada a posicionar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas como pilares de equidad social e innovación en México.

El origen de esta movilización responde al crecimiento de Movimiento STEM+, organización encabezada por su fundadora Grace Rojas Montemayor.

Al reflexionar sobre la evolución de la iniciativa hacia un modelo de cambio sistémico que atienda las causas del rezago educativo, Grace Rojas Montemayor enfatizó: “Ante una fuga de agua no se trata de conseguir más trapeadores para secar el agua, sino de encontrar la manera de cerrar la llave”.

Grace Montemayor, fundadora de Movimiento STEM+ (Elizabeth Flores)

Bajo esta visión, Movimiento STEM+ busca incidir en políticas públicas y articular alianzas de alto impacto entre sectores estratégicos del país.

A lo largo de la semana, la agenda desplegó un abanico de actividades interactivas en diversas regiones de la República Mexicana.

El programa dio inicio con la presentación del mapa del ecosistema STEM en Citi, seguido de talleres científicos para la niñez en el Centro Benjamín Franklin junto al DIF.

Asimismo, la ciencia tomó recintos como el museo Universum y culminó en la apropiación pública del Jardín Botánico de Chapultepec, donde jóvenes y familias participaron en experimentos comunitarios.

La vinculación tecnológica se fortaleció con la presentación de un estudio sobre inteligencia artificial elaborado con Fundación Lenovo y el Tecnológico de Monterrey, sumado al protocolo para reducir la brecha de género en la Bolsa Mexicana de Valores.

En el ámbito cultural, Cinépolis ofreció proyecciones didácticas de las películas Talentos Ocultos y Radical, mientras que en el Museo Soumaya se entregó el Premio STEM a docentes de todo el país, incluyendo las categorías de Educación Multigrado y Educación Especial.

En términos de objetivos alcanzados, la numeralia oficial confirmó la realización y validación de 245 actividades en las 32 entidades federativas.

La red de implementación integró a 176 aliados estratégicos, destacando a instituciones educativas y empresas de consumo masivo.

Por su parte, la campaña mediática convocó a más de 400 embajadores y 90 creadores de contenido, alcanzando dos millones de interacciones digitales con el respaldo de cadenas y prensa nacional.