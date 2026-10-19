Light Cycles regresa a la CDMX para transformar el Bosque de Chapultepec en una experiencia inmersiva de luz, sonido y naturaleza.

Creado por Moment Factory y Fever, el espectáculo volverá a instalarse en el Parque Rosario Castellanos con un recorrido nocturno de un kilómetro que combina arte digital, proyecciones y paisajes sonoros.

Tras su éxito internacional y su primera temporada en la CDMX, la experiencia busca nuevamente conectar a los visitantes con los ritmos ocultos del bosque a través de cinco instalaciones multisensoriales inspiradas en el entorno natural.

Light Cycles regresa a Chapultepec con un recorrido inmersivo de luces, sonido y naturaleza (Cortesía)

Light Cycles en Chapultepec: boletos, precios, fechas y todo sobre la experiencia inmersiva

El espectáculo inmersivo Light Cycles iluminará la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec a partir del 27 de octubre en el Parque Rosario Castellanos.

Los boletos ya se encuentran disponibles en la plataforma Fever con los siguientes precios y detalles de inclusión:

Adultos (13+ años): $325.00 pesos (con tarifa de preventa/descuento de $276.00 MXN), incluye el acceso individual a la experiencia en el día y horario seleccionados.

Niños (4-12 años): $275.00 pesos ($234.00 MXN con descuento), incluye entrada al recorrido en el horario asignado; los menores de 4 años ingresan gratis.

Pases Flexibles: Para adultos ($425.00 pesos / $361.00 pesos con descuento) y niños ($375.00 pesos / $319.00 pesos con descuento), incluyen acceso directo cualquier día y hora dentro del calendario asignado.

Senior (65+), Estudiantes y Personas con Discapacidad: $290.00 pesos ($247.00 pesos con descuento), incluye el acceso completo al espectáculo.

Boletos Familiares y Grupos: El boleto familiar cuesta $290.00 pesos ($247.00 pesos con descuento) por entrada (mínimo 3 tickets, máximo 2 adultos), mientras que para grupos desde 8 personas aplica $300.00 pesos ($255.00 pesos con descuento) por persona; ambas modalidades incluyen la entrada al trayecto

Light Cycles regresa a Chapultepec con un recorrido inmersivo de luces, sonido y naturaleza (Cortesía)

El acceso principal se ubica en la Puerta del Jardín Escénico, desde donde se camina por la Calzada Flotante.

El recorrido nocturno al aire libre se extiende a lo largo de un kilómetro y dura entre 45 y 60 minutos.

Con música original de la banda canadiense The Barr Brothers, los asistentes recorrerán cinco instalaciones multisensoriales:

Frecuencias del Bosque Invisible Al Atardecer El Hogar La Armonía del Bosque

A través de luces LED, proyecciones de vanguardia y paisajes sonoros, cada zona revela patrones y ritmos ocultos de la naturaleza.

Light Cycles regresa a Chapultepec con un recorrido inmersivo de luces, sonido y naturaleza (Cortesía)

¿Qué es Light Cycles?

Light Cycles es una experiencia nocturna inmersiva al aire libre desarrollada por el estudio multidisciplinario Moment Factory en colaboración con la plataforma Fever.

Consiste en un sendero de un kilómetro trazado a lo largo del Parque Rosario Castellanos, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Light Cycles regresa a Chapultepec con un recorrido inmersivo de luces, sonido y naturaleza (Cortesía)

Tras cautivar a cientos de miles de espectadores en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón e Italia, Light Cycles convierte el parque en un santuario luminoso que saca a la luz los ritmos ocultos del bosque, al tiempo que promueve la convivencia comunitaria y la conservación ambiental de este espacio.