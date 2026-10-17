Por primera vez en México, los fanáticos del mundo mágico podrán disfrutar de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli, un recorrido nocturno interactivo de la franquicia.

Si te interesa ir a Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido (Fever)

Fechas de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli abrirá sus puertas a partir del próximo 23 de octubre, estando por temporada limitada hasta finales de noviembre.

Hasta donde pudimos revisar, el evento solo estará abierto los lunes y de jueves a domingo.

Los horarios van de las 6:45 p.m. a las 8:45 p.m., siendo un recorrido nocturno para toda la familia, de ahí que solo esté abierto durante dos horas.

Será un trayecto de 1 KM, que se recorre entre 60 y 90 minutos, donde los asistentes revivirán escenas emblemáticas de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos.

Los visitantes podrán interactuar con el entorno, conjurar un Patronus, lanzar hechizos y contemplar criaturas mágicas a tamaño real como Hipogrifos, unicornios y Nifflers.

Al finalizar la caminata, la experiencia continúa en una aldea temática con recuerdos oficiales y degustación de la tradicional Cerveza de Mantequilla.

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido (Fever)

Precios de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli

Estos son los diferentes precios y boletos que se manejarán en Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli.

Entrada General: 560 pesos

Niños y Jóvenes (3 a 16 años): 450 pesos

Paquete Familiar (mínimo 4 personas): 430 pesos por persona

Estudiantes, Adultos Mayores (65+) y Personas con Discapacidad: 500 pesos

Entrada Flexible (acceso en cualquier horario del día): 640 pesos

Entrada General VIP: 1,120 pesos (incluye acceso prioritario, lanyard iluminado exclusivo y paquete de mercancía Deluxe)

Paquete Familiar VIP (mínimo 4 personas): 990 pesos por persona

Menores de 3 años: Entrada gratuita

Los boletos ya están a la venta a través de la plataforma de Fever.