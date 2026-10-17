Por primera vez en México, los fanáticos del mundo mágico podrán disfrutar de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli, un recorrido nocturno interactivo de la franquicia.
Si te interesa ir a Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.
Fechas de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli
Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli abrirá sus puertas a partir del próximo 23 de octubre, estando por temporada limitada hasta finales de noviembre.
Hasta donde pudimos revisar, el evento solo estará abierto los lunes y de jueves a domingo.
Los horarios van de las 6:45 p.m. a las 8:45 p.m., siendo un recorrido nocturno para toda la familia, de ahí que solo esté abierto durante dos horas.
Será un trayecto de 1 KM, que se recorre entre 60 y 90 minutos, donde los asistentes revivirán escenas emblemáticas de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos.
Los visitantes podrán interactuar con el entorno, conjurar un Patronus, lanzar hechizos y contemplar criaturas mágicas a tamaño real como Hipogrifos, unicornios y Nifflers.
Al finalizar la caminata, la experiencia continúa en una aldea temática con recuerdos oficiales y degustación de la tradicional Cerveza de Mantequilla.
Precios de Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli
Estos son los diferentes precios y boletos que se manejarán en Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Parque Naucalli.
- Entrada General: 560 pesos
- Niños y Jóvenes (3 a 16 años): 450 pesos
- Paquete Familiar (mínimo 4 personas): 430 pesos por persona
- Estudiantes, Adultos Mayores (65+) y Personas con Discapacidad: 500 pesos
- Entrada Flexible (acceso en cualquier horario del día): 640 pesos
- Entrada General VIP: 1,120 pesos (incluye acceso prioritario, lanyard iluminado exclusivo y paquete de mercancía Deluxe)
- Paquete Familiar VIP (mínimo 4 personas): 990 pesos por persona
- Menores de 3 años: Entrada gratuita
Los boletos ya están a la venta a través de la plataforma de Fever.