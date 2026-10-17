A continuación, te ofrecemos una guía detallada sobre los tradicionales recorridos en trajinera por los canales de Xochimilco, destacando aspectos logísticos y normativos vigentes para los visitantes.

Las trajineras del embarcadero de Xochimilco tienen un costo fijo por hora y una capacidad máxima de dieciocho pasajeros, incluyendo a los niños pequeños.

Todos los visitantes deberán de cumplir con reglas de seguridad obligatorias, las cuales prohíben el exceso de alcohol, el ruido estridente y el cambio de bote durante el trayecto.

Además de que se insta a todos los visitantes a mantener una conducta adecuada y conservar limpia el área para garantizar una experiencia placentera y segura para todos los turistas.

Trajineras de Xochimilco (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Reglas y restricciones vigentes del embarcadero Xochimilco para disfrutar de un recorrido en trajinera

Las reglas y restricciones vigentes para los recorridos en trajinera en Xochimilco son las siguientes:

Capacidad máxima: Se permite un límite estricto de hasta 18 pasajeros por trajinera (incluyendo niños menores de cuatro años) y queda prohibido cambiarse de embarcación durante el trayecto. Conducta a bordo: Los pasajeros deben permanecer sentados, sin saltar ni caminar hacia otras trajineras, y mantener las manos y los pies dentro de la embarcación. Límite de bebidas alcohólicas: Se restringe a una botella de licor por trajinera o tres cervezas (latas o botellas) por cada adulto. Chalecos salvavidas: Quienes decidan no utilizar chaleco salvavidas deben firmar una carta de liberación de responsabilidad con el operador. Música y bocinas: Quedan prohibidos los aparatos de música a alto volumen o reproductores personales; únicamente se permite el uso de los sistemas de sonido y altavoces integrados por los operadores. Tránsito de embarcaciones: Está prohibido amarrar trajineras entre sí o entorpecer la navegación de otros botes. Uso de sanitarios: Únicamente se puede desembarcar en los baños autorizados indicados por el operador. Manejo de basura: Toda la basura y desechos deben permanecer dentro de la trajinera hasta disponer de ellos adecuadamente según las indicaciones del personal. Suspensión del servicio: Las personas ebrias serán reportadas al Mostrador de Turismo; los operadores tienen la facultad de cancelar el recorrido sin reembolso y denunciar ante las autoridades a pasajeros intoxicados o con comportamiento conflictivo.

Trajineras en Xochimilco. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Precio y cómo llegar al embarcadero Xochimilco para disfrutar de un recorrido en trajinera

Si deseas acudir al embarcadero Xochimilco para disfrutar de un recorrido en trajinera, estos son los detalles que debes de conocer:

Costo por hora: La tarifa oficial es de $600 pesos por hora por trajinera, con una capacidad de hasta 18 pasajeros. Se trata de un precio fijo.

Duración habitual: Generalmente, los pasajeros reservan recorridos de 2 a 3 horas, aunque los viajes de 4 horas también son comunes.

Xochimilco cuenta con 11 embarcaderos oficiales: 3 en la zona ecológica y 8 en la zona turística. Aunque todos ofrecen la experiencia de pasear en trajinera, hay diferencias en el ambiente, acceso y servicios:

Nativitas Las Flores Zacapa Caltongo Salitre San Cristóbal Belem Belem de las Flores Cuemanco Fernando Celada Puente de Urrutia

¿Cómo llegar al embarcadero Xochimilco?

La ruta más común y eficiente es llegar a la estación de Metro Tasqueña y realizar el trasbordo al Tren Ligero hasta la terminal Xochimilco.

Desde la estación del Tren Ligero se puede caminar o tomar un taxi hacia el embarcadero de tu preferencia. Al salir de la estación es habitual encontrar guías o corredores que orientan hacia embarcaderos particulares.