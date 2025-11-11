Hoy 11 de noviembre en las efemérides y conmemoraciones se celebra a todos los que no tiene pareja con el Día del Soltero.

Por lo que en el Día del Soltero te tenemos 15 frases para celebrar a ese soltero amigo o familiar hoy 11 de noviembre:

Ser soltero no significa estar solo, significa estar completo conmigo mismo. La soltería es la mejor relación que uno puede tener. Celebra la soltería porque eres completo tal y como eres. Soltero por elección, feliz por naturaleza. Recuerda que tu valía no está determinada por tu estado civil, sino por quién eres como persona. La soltería te brinda la libertad de explorar tus intereses y descubrir lo que realmente te apasiona en la vida. No tengas miedo de estar solo. Aprende a disfrutar de tu propia compañía y a encontrar paz en la tranquilidad. La soltería te brinda la oportunidad de concentrarte en tus sueños y aspiraciones sin distracciones. La soltería es una bendición disfrazada. Aprovéchala al máximo y descubre tu verdadero potencial. Hoy el único compromiso que tengo es conmigo mismo. Ser soltero significa que tienes el control total del mando a distancia. No estoy soltero, estoy en una relación con la independencia Soy soltero, no porque quiera, sino porque soy un gran partidazo y nadie lo merece. Soltero: libre, feliz y sin tener que compartir el postre. Ser soltero es un estado de libertad, aventura y sin compromisos

Día del Soltero (Eric Ward / Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día del Soltero hoy 11 de noviembre?

Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, fecha que surgió desde 1993 en la Universidad de Nankín en China con el objetivo de disminuir el estrés entre los solteros.

Pues en la sociedad china la fecha del Día del Soltero también es conocida como el “doble once” 11/11 o 11 de noviembre que representa la importancia cultural que tiene el matrimonio en territorio asiático.

Y para aliviar esta presión se instaura el Día del Soltero para celebrar la individualidad de las personas.