Hoy 8 de noviembre en las efemérides, celebramos el Día Mundial de la Filantropía que festeja a todos esos filántropos que donan su tiempo, dinero, talento y hasta habilidades con el objetivo de ayudar a otros en la sociedad.

Y por lo que te traemos 15 frases de filántropos famosos para dedicar un feliz Día Mundial de la Filantropía:

“Si mueres, y has usado toda tu fortuna para la caridad, has tenido éxito en la vida.” Chuck Feeney “Nadie debería acumular una fortuna personal que dure más de una generación. El propósito de la administración es distribuir la riqueza de uno para promover el bienestar y la felicidad del prójimo.” Andrew Carnegie “Con una gran fortuna viene una gran responsabilidad: la responsabilidad de devolver la mayor parte de la riqueza de uno a la sociedad.” Bill Gates “Se necesita más que dinero para resolver los grandes problemas del mundo.” Melinda Gates “Si estás entre el 1% más afortunado de la humanidad, le debes al resto de la humanidad pensar en el otro 99%.” Warren Buffett “El dinero tiene poco valor, excepto cuando se utiliza para marcar una diferencia positiva en el mundo.” Chuck Feeney “Solo tengo un objetivo: ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas.” Michael Bloomberg “El dinero ayuda mucho a llevar una vida constructiva, aunque lo ideal es que no solo sirva para hacer la tuya más placentera, sino también para quienes te rodean”. David Rockefeller “Si piensas en la vida como un gran pastel, puedes intentar sostenerlo entero y matarte en el intento, o puedes dividirlo en porciones y compartir con quienes te rodean, y aún te quedará suficiente para ti.” Jay Leno “Con una generación de jóvenes que han prosperado gracias al éxito de sus empresas, existe una gran oportunidad para que muchos de nosotros contribuyamos a la sociedad desde una edad temprana y veamos el impacto de nuestros esfuerzos filantrópicos.” Mark Zuckerberg, “La felicidad no consiste tanto en tener como en compartir. Vivimos de lo que recibimos, pero vivimos de lo que damos.” Norman MacEwen “Seguiré distribuyendo regularmente mantas, sacos de dormir, ropa de abrigo y alimentos, con la esperanza de que mis modestos esfuerzos reconfortan a las personas a las que podamos ayudar”. Mohamed Al-Fayed “Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo; de hecho, es lo único que lo ha hecho”. Margaret Mead “La filantropía es encomiable, pero no debe hacer que el filántropo pase por alto las circunstancias de injusticia económica que hacen necesaria la filantropía”. Martin Luther King, Jr. “Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, es en vano”. Esopo

¡Feliz Día Mundial de la Filantropía! X frases de filántropos famosos para dedicar (Pinterest )

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Filantropía?

De manera global cada 8 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filantropía con el objetivo de reconocer a todas esas personas que ayudan a los demás.

Por lo que su acto filantrópico es celebrado, pues su donaciones desde económicos, como de recursos, tiempo y demás marcan un impacto positivo para las sociedades.