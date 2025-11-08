Hoy 8 de noviembre en las efemérides, celebramos el Día Mundial de la Filantropía que festeja a todos esos filántropos que donan su tiempo, dinero, talento y hasta habilidades con el objetivo de ayudar a otros en la sociedad.
Y por lo que te traemos 15 frases de filántropos famosos para dedicar un feliz Día Mundial de la Filantropía:
- “Si mueres, y has usado toda tu fortuna para la caridad, has tenido éxito en la vida.” Chuck Feeney
- “Nadie debería acumular una fortuna personal que dure más de una generación. El propósito de la administración es distribuir la riqueza de uno para promover el bienestar y la felicidad del prójimo.” Andrew Carnegie
- “Con una gran fortuna viene una gran responsabilidad: la responsabilidad de devolver la mayor parte de la riqueza de uno a la sociedad.” Bill Gates
- “Se necesita más que dinero para resolver los grandes problemas del mundo.” Melinda Gates
- “Si estás entre el 1% más afortunado de la humanidad, le debes al resto de la humanidad pensar en el otro 99%.” Warren Buffett
- “El dinero tiene poco valor, excepto cuando se utiliza para marcar una diferencia positiva en el mundo.” Chuck Feeney
- “Solo tengo un objetivo: ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas.” Michael Bloomberg
- “El dinero ayuda mucho a llevar una vida constructiva, aunque lo ideal es que no solo sirva para hacer la tuya más placentera, sino también para quienes te rodean”. David Rockefeller
- “Si piensas en la vida como un gran pastel, puedes intentar sostenerlo entero y matarte en el intento, o puedes dividirlo en porciones y compartir con quienes te rodean, y aún te quedará suficiente para ti.” Jay Leno
- “Con una generación de jóvenes que han prosperado gracias al éxito de sus empresas, existe una gran oportunidad para que muchos de nosotros contribuyamos a la sociedad desde una edad temprana y veamos el impacto de nuestros esfuerzos filantrópicos.” Mark Zuckerberg,
- “La felicidad no consiste tanto en tener como en compartir. Vivimos de lo que recibimos, pero vivimos de lo que damos.” Norman MacEwen
- “Seguiré distribuyendo regularmente mantas, sacos de dormir, ropa de abrigo y alimentos, con la esperanza de que mis modestos esfuerzos reconfortan a las personas a las que podamos ayudar”. Mohamed Al-Fayed
- “Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo; de hecho, es lo único que lo ha hecho”. Margaret Mead
- “La filantropía es encomiable, pero no debe hacer que el filántropo pase por alto las circunstancias de injusticia económica que hacen necesaria la filantropía”. Martin Luther King, Jr.
- “Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, es en vano”. Esopo
¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Filantropía?
De manera global cada 8 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filantropía con el objetivo de reconocer a todas esas personas que ayudan a los demás.
Por lo que su acto filantrópico es celebrado, pues su donaciones desde económicos, como de recursos, tiempo y demás marcan un impacto positivo para las sociedades.