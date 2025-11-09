¡Feliz Día del Inventor! 15 frases para dedicar hoy 9 de noviembre

Hoy 9 de noviembre en las efemérides y conmemoraciones se celebra el Día del Inventor, para conmemorar a todos esos genios que se dedican a crear.

Así que a continuación te tenemos 15 frases para dedicar hoy 9 de noviembre un feliz Día del Inventor:

“Todas las personas creativas quieren hacer lo inesperado.” Hedy Lamarr “El genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración”. Thomas Edison “Estar solo, ése es el secreto de la invención”. Nikola Tesla “La imaginación es más importante que el conocimiento”. Albert Einstein “La innovación distingue a los líderes de los seguidores”. Steve Jobs “Nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias.” Leonardo Da Vinci “No temas a los errores. Conocerás el fracaso. Sigue intentándolo.” Benjamin Franklin “Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano”. Isaac Newton “Donde no hay visión, no hay esperanza”. George Washington Carver “Si puedes pensar, puedes inventar”. Garrett A. Morgan “Imaginar lo que no se había imaginado, concebir lo inconcebible”. Ada Lovelace “Piensa constantemente cómo podrías hacer mejor las cosas”. Elon Musk “La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo”. Alan Kay “Todo progreso, todo éxito, surge del pensamiento”. Stephanie Kwolek “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. Walt Disney

¿Por qué se celebra el Día del Inventor el 9 de noviembre?

El Día del Inventor se celebra cada año el 9 de noviembre en honor a la actriz e inventora Hedy Lamarr, quien nació en esta fecha en 1914.

A Hedy Lamarr se le reconoce con el Día del Inventor debido a que fue quien desarrolló el sistema de espectro ensanchado por salto de frecuencia.

Técnica de modulación esencial en las telecomunicaciones modernas, misma que es la base de tecnologías como el Wi-Fi y el GPS.