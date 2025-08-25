Hoy 25 de agosto en las conmemoraciones populares se celebra a los profesionales del cabello y estilismo con el Día del Peluquero.

Fecha por la que te traemos 10 frases de estilistas famosos para dedicar un feliz Día del Peluquero hoy 25 de agosto.

10 frases de estilistas famosos para dedicar hoy 25 de agosto un feliz Día del Peluquero.

Celebra el Día del Peluquero hoy 25 de agosto con estas 10 frases de estilistas famosos para dedicar:

“Si tu cabello está bien peinado y usas buenos zapatos, puedes salirte con la tuya con lo que sea”. Iris Apfel “No tienes que ser una estrella de cine para que te peine. Cuando te sientas en mi silla, eres mi estrella de cine”. Vincent Roppatte “Para mí, el trabajo del cabello es arquitectura con un componente humano.” Vidal Sassoon “No importa si tu vida es perfecta, mientras lo sea tu color de pelo”. Stacy Snapp Killian “La gente se quedará mirando. Haz que valga la pena.” Harry Winston “Lo mejor es parecer natural, pero hace falta mucho maquillaje para parecerlo” - Calvin Klein. “Los peluqueros son una raza maravillosa. Trabajas individualmente con otra persona, y el objetivo es que se sienta mucho mejor y se vea con una mirada radiante”. Vidal Sassoon “La vida es más bella cuando conoces al peluquero adecuado.” Peter Coppola “Una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida.” Coco Chanel “Para mí, la belleza, el maquillaje y el color son como el toque final de todo” Marc Jacobs.

¡Feliz Día del Peluquero! (Especial )

¿Por qué se celebra el Día del Peluquero hoy 25 de agosto?

El Día del Peluquero tiene origen en Francia en el siglo XIII y se celebra cada 25 de agosto con la santificación de la Iglesia Católica de Luis IX que durante su reinado, declaró a los peluqueros como personas dignas al nivel de los caballeros, jueces y médicos.

Luego de que en esa época el trabajo de la peluquería estaba únicamente en manos de los plebeyos de sexo masculino, quienes estaban obligados a peinar y mantener las pelucas utilizadas por la nobleza.