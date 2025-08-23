Este 23 de agosto es el Día del Internauta, por lo que te dejamos 10 frases de famosos streamers para celebrarlo.

10 frases de streamers famosos para celebrar el Día del Internauta hoy 23 de agosto

Quienes con millones de seguidores han tenido la responsabilidad de entretener, educar y hacer felices a sus seguidores; incluso de vez en cuando dan frases motivadoras como:

“El miedo al fracaso no existe, el miedo al fracaso es una excusa para aquellos que no se arriesgan a hacer las cosas Todos fracasamos y el fracaso no es malo, el fracaso de ayuda, el fracaso es experiencia: el fracaso es haberlo intentado.” - Spreen “Chavales entendedlo, no hay que rendirse tan fácil tío. Si yo en mi vida me hubiera rendido ante lo primero que me han dicho, no estaría hoy haciendo este directo amigos. A mi me sorprende mucha gente quenno ganas una vez y ya esta rollo hostia tío, déjalo tal. No, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar hombre, no.” - Ibai Llanos “Muchas veces nos preocupamos en qué van a pensar los demás o sí les gusta o no les gusta, realmente ¿qué te importa lo que opinen los demás? Si a ti te gusta y estás contento contigo mismo, vale la pena hacerlo” - AriGameplays “Creo que la vida debería ser algo que debes disfrutar, no temer. Porque suena deprimente decir que somos tan insuficientes en el gran esquema de las cosas, por eso en algo bueno porque realmente muestra que debes dejarte llevar, ser tu mismo y no tomar las cosas tan en serio” - Quackity “Si no lo intentaron, arranquen ya porque el tiempo vuela y mientras más demorés en intentarlo, más te va a costar después” - Spreen “Oye, no lo logras, por lo menos lo intentaste y diste todo de ti para lograrlo. ¿Perdiste? No está mal perder, lo que está mal es rendirse chat. Pueden evitar en cualquier situación rendirse, evitenlo completamente” - Juan Guarnizo “Lo importante, no te vas hasta que no pinta el final, tú te quedas ¿vale? Nunca dejes de creer, pero nunca.” - Ibai Llanos “No estés triste, sé que hay momentos difíciles en la vida pero no puedes vivir ahí todo el día pinche triste. NO dejes que una hora o un minuto malo en tu día arruine el resto de las horas. Una hora de tu día a lo mejor que hayas tenido mala, no dejes que arruine el resto de las 23 horas.” El Mariana “Pero mira, lo bueno es que en la vida mira lo que te queda, son nuevas páginas, sólo tienes que descubrirlas, no te cierres.” AuronPlay “Hagas lo que hagas, siempre vas a tener a personas que te quieren hundir. Hagas lo que hagas, siempre vas a tener un grupo de personas que van a estar diciéndote: ‘retírate, apestas’. Hay personas que se van a tomar el tiempo, el trabajo de demostrarte a ti que no vas a cumplir tus sueños o más importante, van a trabajar para dañarte. Las personas que no son capaces de cumplir su sueño, suelen decirte a ti que tú tampoco vas a cumplir los tuyos. Tú eres capaz de lograr lo que sea te propongas. Nunca dejes que nadie, que nadie te diga hasta dónde eres capaz de llegar, la única persona que puede ponerse límites eres tú.” - Germán Garmendia

¿Por qué se celebra el Día del Internauta este 23 de agosto?

Esta se llevó a cabo en 1991 y representa, hasta el momento, uno de los avances tecnológicos más grandes de la humanidad.

Ena ese sentido se entiende como internauta a una persona que se conecta a través de Internet.

Pues se ha convertido en la principal herramienta tecnológica que es usada por millones en todo el mundo.