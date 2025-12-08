El 8 de diciembre se celebra el Día del Administrador para el que se dejamos frases que puedes dedicarles en su efeméride.

Estas son las frases con las que puedes desear ¡Feliz Día del Administrador! a todos aquellos profesionales que trabajan en empresas o como independientes:

¡Feliz Día del Administrador!Tu visión es el pilar del éxito

Gracias a los administradores de empresas por su compromiso, dedicación y profesionalismo

Felicidades a los arquitectos del éxito empresarial

Los administradores de empresas son líderes que guían a las organizaciones hacia el éxito

¡Feliz Día del Administrador! Tu labor es inspiración para todos

Un buen administrador convierte los problemas en oportunidades ¡Felicidades!

La clave del éxito está en la buena administración ¡Feliz Día!

Hoy es día de quiénes hacen que lo imposible parezca posible.

Ser administrador es como ser un mago: conviertes problemas en soluciones ¡Feliz Día!

Detrás de cada gran equipo hay un administrador ¡Felicidades!

Trabajador de oficina; administrador. (KATRIN BOLOVTSOVA/Pexels)

¿Por qué el Día del Administrador se festeja el 8 de diciembre?

En México el 8 de diciembre es la efeméride exacta del Día del Administrador promulgada por el expresidente José López Portillo en 1980.

Por ello, cada 8 de diciembre se reconoce la labor que los administradores hacen para las empresas, emprendimientos o bien, en su trabajo como independientes.

En el Día del Administrador hay que recordar que estos profesionales usan el análisis y la comprensión de problemas para cumplir un objetivo trazado por su superior.

En la época decembrina con la llegada del aguinaldo es muy común buscar a un administrador en busca saber cómo administrar de manera más eficaz el dinero que llega en la época.

Por eso y más, el 8 de diciembre es designado como el Día del Administrador.