Hoy 5 de diciembre se celebra el Día de los Voluntarios en las efemérides y conmemoraciones.

Motivo por lo que te tenemos 15 frases inspiradoras para compartir este 5 de diciembre y desear un feliz Día de los Voluntarios:

“Solidaridad a través del voluntariado”. - Lema de la ONU para el Día Internacional del Voluntariado “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Eduardo Galeano “Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”. Martin Luther King Jr. “Aquellos que son más felices son los que hacen más por otros”. Booker T. Washington “Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”. Mahatma Gandhi “Las personas que piensan que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen”. Steve Jobs “La vida es un muro, debes de escalarlo empujando a otros para que suban y serás empujado también. Ayuda el día de hoy”. Bernard Kelvin Clive. “La fuerza de la empatía humana que conduce hacia la acción colectiva es capaz de salvar vidas y de liberar a los prisioneros”. K. Rowling. “El más pequeño acto de bondad vale más que la más grande intención”. Oscar Wilde “A medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos: una para ayudarte a ti mismo y la otra para ayudar a los demás”. Audrey Hepburn “Nunca subestimes tu habilidad para mejorar la vida de alguien”. Greg Louganis “Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá...”. Madre Teresa de Calcuta “El servicio es la esencia de la vida”. Leo Rosten “Las grandes acciones se componen de pequeñas acciones”. Lao Tsé “La bondad es la única inversión que nunca falla”. Henry David Thoreau

15 frases motivadoras para dedicar en el Día Internacional de los Voluntarios (ONU)

¿Por qué se celebra el Día de los Voluntarios hoy 5 de diciembre?

Desde 1986 cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios, fecha que fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)

El Día de los Voluntarios tiene como objetivo resaltar la labor que realizan todas aquellas personas que de forma desinteresada son voluntarios para ayudar y hacer del mundo un lugar mejor.