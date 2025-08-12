Hoy 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de sensibilizar los problemas sociales, culturales, etc; que se relacionan con la población joven.

Por ello, acá te compartimos 15 frases que podrás dedicar a tus amigos durante esta efeméride.

15 frases por Día Internacional de la Juventud hoy 12 de agosto

Te compartimos 15 frases por Día Internacional de la Juventud que podrás dedicar a tus amigos hoy 12 de agosto:

“La juventud no es solo una etapa, es la chispa que enciende el cambio.” “No dejes que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior.”, de Steve Jobs “El mundo necesita tu chispa para brillar; no la escondas.” “La vida es un misterio que hay que vivir, no un problema que resolver.”, de Gabriel Marcel “Los jóvenes son el pulso del mundo, su energía transforma todo.” “Cada gran sueño comienza con un soñador.”, de Harriet Tubman “No esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto.”, de Zoey Sayward “Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés.”, de Theodore Roosevelt “Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas.”, de Ralph Marston “No busques el camino perfecto, forja el tuyo con cada paso.” “Quien no arriesga su corazón, nunca descubrirá su grandeza.” “Los sueños no funcionan a menos que tú lo hagas.”, de John C. Maxwell “Camina hacia las estrellas, aunque el suelo tiemble bajo tus pies.” “Cambia tus pensamientos y cambiarás el mundo.”, de Norman Vincent Peale “El mundo no se mueve por la fuerza de los brazos, sino por el latir de los sueños.”

Día Internacional de la Juventud (freepik)

Hoy 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud

El Día Internacional de la Juventud se celebra desde el 2000 cada 12 de agosto por iniciativa de la Asamblea de las Naciones Unidas.

Esta efeméride tiene el objetivo de destacar el papel de los jóvenes, promover su participación en la sociedad y abordar los desafíos que enfrentan, como educación, derechos, etc.

En 2025, el tema oficial es “Juventud, tecnología e innovación para un futuro sostenible”, enfocándose en el uso de la tecnología para enfrentar problemas como el cambio climático y la desigualdad.