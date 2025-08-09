Cada 9 de agosto se celebra el Día del Coworking, con el objetivo de promover espacios colaborativos entre profesionales, emprendedores y freelancers.

Acá te compartimos 12 frases por Día del Coworking que podrás dedicar a tus partners favoritos hoy 9 de agosto:

“El coworking no es solo compartir un espacio, es compartir ideas, sueños y oportunidades.” “No esperes oportunidades, créalas con tu trabajo diario.” Colin Powell “Un coworking no es solo una oficina, es una comunidad donde las ideas se cruzan y los proyectos despegan.” “El trabajo en equipo hace que el sueño funcione.” John C. Maxwel “No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor.” Peter Drucker “En el coworking, el éxito no se mide solo por lo que logras, sino por las conexiones que creas.” “El trabajo es arte cuando lo haces con el corazón.” “El coworking es el puente entre trabajar solo y construir una comunidad profesional vibrante.” “Trabajar en lo que amas es libertad; amar lo que trabajas es felicidad.” “El trabajo en equipo convierte visiones individuales en realidades compartidas.” “El futuro pertenece a quienes trabajan hoy por sus sueños.” Eleanor Roosevelt “No creo en la competencia, prefiero creer en la colaboración.”

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional del Coworking, una fecha que conmemora la creación del primer espacio de coworking en San Francisco, California en Estados Unidos.

El primer espacio de coworking fue por hecho por Brad Neuberg en 2005, conocido como Hat Factory.

Esto marcó el inicio de una nueva forma de trabajar, promoviendo espacios colaborativos donde freelancers, emprendedores y profesionales comparten recursos, ideas y contactos.