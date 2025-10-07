Hoy 7 de octubre en la efemérides y conmemoraciones celebramos el Día de los Calvos, para todas aquellas que lucen un look diferente sin cabello.
Celebra y desea un feliz Día de los Calvos hoy 7 de octubre con estas 15 frases de famosos para dedicar:
- “Mi calvicie ha sido una gran bendición en mi vida. Me ha permitido interpretar una variedad de roles que de otra manera no habría podido.” Patrick Stewart
- “No necesito pelo para patear traseros.” Jason Statham
- “No importa si tienes pelo o no, lo que importa es lo que tienes dentro.” Vin Diesel
- “La calvicie es una corona que no todos pueden llevar.” Dwayne “The Rock” Johnson
- “El camino del hombre justo está por todos lados rodeado por las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malos”. Samuel L. Jackson
- “Lo más poderoso que puedo ser es ser yo mismo”. Dwayne “La Roca” Johnson
- “Vive la vida, no dejes que la vida te viva a ti”. Pitbull
- “Hoy es el día 1” Jeff Bezos
- “Yippee-ki-yay, motherf***er.” Bruce Willis
- “Todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puñetazo en la boca”. Mike Tyson
- “Todos nacemos calvos, bebé”. Telly Savalas
- “Empecé a quedarme calvo a los 25 años, ¿por qué no?”. Wayne Rooney
- “Colecciono sombreros. Eso es lo que haces cuando eres calvo”. James Taylor
- “Me quedé calvo a los 18 años. Mi padre lloró. Él lloraba por muchas cosas. Pero me permitió interpretar a hombres mayores en el teatro de verano”. Jeffrey Tambor
- “La comida casera fortalece nuestros lazos cuando estamos juntos, nos mantiene conectados cuando estamos separados y sostiene nuestro recuerdo cuando hemos fallecido”. Stanley Tucci
¿Por qué se celebra el Día del Calvo hoy 7 de octubre?
El Día del Calvo se celebra cada 7 de octubre, aunque su origen es incierto, la fecha tiene como objetivo reconocer a las personas que, por diversas razones, han perdido su cabello.
Además de reivindicar la calvicie como una característica estética más, común de lo que parece.