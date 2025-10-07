Hoy 7 de octubre en la efemérides y conmemoraciones celebramos el Día de los Calvos, para todas aquellas que lucen un look diferente sin cabello.

“Mi calvicie ha sido una gran bendición en mi vida. Me ha permitido interpretar una variedad de roles que de otra manera no habría podido.” Patrick Stewart “No necesito pelo para patear traseros.” Jason Statham “No importa si tienes pelo o no, lo que importa es lo que tienes dentro.” Vin Diesel “La calvicie es una corona que no todos pueden llevar.” Dwayne “The Rock” Johnson “El camino del hombre justo está por todos lados rodeado por las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malos”. Samuel L. Jackson “Lo más poderoso que puedo ser es ser yo mismo”. Dwayne “La Roca” Johnson “Vive la vida, no dejes que la vida te viva a ti”. Pitbull “Hoy es el día 1” Jeff Bezos “Yippee-ki-yay, motherf***er.” Bruce Willis “Todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puñetazo en la boca”. Mike Tyson “Todos nacemos calvos, bebé”. Telly Savalas “Empecé a quedarme calvo a los 25 años, ¿por qué no?”. Wayne Rooney “Colecciono sombreros. Eso es lo que haces cuando eres calvo”. James Taylor “Me quedé calvo a los 18 años. Mi padre lloró. Él lloraba por muchas cosas. Pero me permitió interpretar a hombres mayores en el teatro de verano”. Jeffrey Tambor “La comida casera fortalece nuestros lazos cuando estamos juntos, nos mantiene conectados cuando estamos separados y sostiene nuestro recuerdo cuando hemos fallecido”. Stanley Tucci

Patrick Stewart (EFE)

¿Por qué se celebra el Día del Calvo hoy 7 de octubre?

El Día del Calvo se celebra cada 7 de octubre, aunque su origen es incierto, la fecha tiene como objetivo reconocer a las personas que, por diversas razones, han perdido su cabello.

Además de reivindicar la calvicie como una característica estética más, común de lo que parece.